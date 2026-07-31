Derby-ul primei runde din Liga 2 este, fără doar și poate, Poli Timișoara - Chindia Târgoviște, două dintre echipele care și-au anunțat deja candidatura pentru promovare. Bănățenii sunt nou-promovați în eșalonul secund, dar au făcut mai multe transferuri spectaculoase, motiv pentru care sunt favoriți la câștigarea competiției.

Începe Liga 2! 11 echipe NU au drept de promovare în Superliga

Înainte de startul noului sezon, doar 11 echipe se pot gândi la promovarea în Superliga României sau cel puțin la un obiectiv îndrăzneț în acest sezon. Restul de 11 NU au drept de promovare în primul eșalon.

Pe lângă Steaua, aflată în această situație de mulți ani, și CS Dinamo, noua echipă a lui Ionuț Chirilă, este blocată de forma de organizare în cazul în care va reuși să întreacă toate așteptările în acest sezon.

Echipele din Liga 2 care nu au drept de promovare în Superliga României: Steaua București, CSM Slatina, CS Gloria Bistrița, CS Afumați, CSC Dumbrăvița, CSC Șelimbăr, CS Dinamo București, CSL Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea și SC Popești Leordeni.

Meciurile programate în Etapa 1, sezon 2026-2027:

Sâmbătă, 1 august

CS Afumați - CS Dinamo (11.00 / Stadion Comunal, Afumați)

CSM Cetatea Suceava - Concordia Chiajna (11.00 / Stadion Areni, Suceava)

CSC Dumbrăvița - FC Hermannstadt (11.00 / Stadion "Stefan Dobay", Dumbrăvița)

CSM Reșița - ASA Tg. Mureș (11.00 / Stadion "Mircea Chivu", Reșița)

FC Bacău - CSL Ștefăneștii de Jos (11.00 / Stadion Ruși-Ciutea, Letea Veche)

FC Bihor - Unirea Slobozia (11.00 / Stadion "Iuliu Bodola", Oradea)

Gloria Bistrița - CSC Șelimbăr (11.00 / Stadion "Jean Pădureanu", Bistrița)

Metaloglobus - Metalul Buzău (11.00 / Clinceni Arena, Clinceni)

SCM Râmnicu Vâlcea - SC Popești-Leordeni (11.00 / Stadionul Municipal, Rm. Vâlcea)

Duminică, 2 august

Steaua București - CSM Slatina (16.00 / Stadion Steaua, București)

Marți, 4 august