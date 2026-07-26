6 decembrie 2025, FK Csikszereda - FC Argeș 0-2: a fost singura înfrângere suferită de ciucani în ultimele 16 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au nouă victorii și șase remize.

Bucureștenii au câștigat șapte dintre cele 19 deplasări din ediția trecută (fără meciurile de baraj), iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

Roș-albaștrii au primit cel puțin un gol în toate cele opt partide disputate pe prima scenă în 2026 din postura de vizitatori.

FK Csikszereda - FCSB: statistică ciudată în Superligă

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în stagiunea precedentă, când fiecare și-a trecut în cont câte o victorie, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din campionat a avut loc pe 1 mai 2026, FK Csikszereda - FCSB 1-0, gol marcat de Attila Csuros. Info: LPF

Andrei Nicolescu, revoltat după anunțul lui Mihai Stoica: „În niciun caz să ajungi la nivelul acela”

Andrei Nicolescu a comentat declarațiile făcute de Mihai Stoica, oficialul rivalei lui Dinamo.

Mihai Stoica a vorbit despre starea gazonului „Ghencea”, care le-ar fi pus probleme roș-albaștrilor în meciul din preliminariile Conference League cu echipa letonă Auda, încheiat 2-3.

Oficialul lui FCSB a anunțat că roș-albaștrii vor juca pe alt stadion până la revenirea pe „Arena Națională”.

Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care FCSB nu va mai evolua pe Ghencea până la revenirea pe Arena Națională.

„Terenul ne-a dezavantajat. Nu vom mai juca acolo! Ăsta nu e teren de fotbal. Pe teren mirosea oribil gazonul. E clar că este o ciupercă. Nu sunt vinovați cei care administrează. Soluția este să jucăm pe alt stadion, poate pe Arcul de Triumf”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Andrei Nicolescu a fost de acord cu oficialul lui FCSB și a criticat starea gazonului de pe „Stadionul Ghencea”.

„Pe Arcul de Triumf e mult mai bun gazonul. Acolo, în Ghencea, nu știu, sunt niște lucruri… Prima dată când FCSB s-a dus în Ghencea să închirieze, după scandalul cu Ministerul, (n.r.: cei de la CSA) au băgat echipa de rugby, cu două zile înainte s-a jucat un meci amical. Deci acolo bănuiesc… (n.r. Dacă este posibil să fie ceva premeditat) Nu știu…

Cineva care ar trebui să garanteze pentru calitatea gazonului, ar trebui să dea niște explicații acum. Au fost niște zile în care a fost foarte, foarte cald, după care a plouat foarte mult. Mărturisesc că și noi, la Săftica, am avut mici probleme din cauza acelor zile, dar sunt remediabile, în niciun caz să ajungi la nivelul la care era (n.r. gazonul din Ghencea)”, a declarat Andrei Nicolescu, conform sursei menționate mai sus.