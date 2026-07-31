Dinamo 2 se afla în cantonament la Câmpulung, iar jucătorii și membrii staffului se deplasau către antrenamentul programat în cursul zilei.

Din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului au fost trimise patru echipaje de pompieri, mai multe ambulanțe și echipaje de prim-ajutor.

Microbuzul în care s-ar fi aflat 16 jucători și membri ai staffului echipei secunde a lui Dinamo a ieșit de pe carosabil și a intrat violent într-un copac.

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Accidentul suferit de Dinamo 2. Foto: ziarobiectiv.ro

Potrivit comunicatului oficial transmis de club, șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a ieșit de pe carosabil și a lovit un copac aflat pe marginea drumului. Conducătorul auto ar fi suferit un infarct în timpul deplasării.

În urma impactului, Constantin Covaciu, membru cu experiență al departamentului medical al clubului, și-a pierdut viața.

Pasagerii microbuzului au fost transportați la spital pentru investigații. Jucătorii și membrii staffului au suferit răni, însă se află în afara oricărui pericol.

Adrian Ropotan, antrenorul echipei secunde, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și a rămas internat. Clubul a precizat că fostul internațional român este în afara pericolului.

Comunicatul transmis de Dinamo

„Echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei.

Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului.

Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit.

Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol.

Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.

Suntem în legătură directă cu autoritățile locale și instituțiile statului prezente la locul accidentului și vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informații noi.

Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă. Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori”, a transmis Dinamo București.