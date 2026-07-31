Sportiva originară din Lugoj s-a decis să se retragă după ce a suferit o nouă ruptură a ligamentului încrucișat anterior. Ghigoarță urmează să treacă printr-o altă intervenție chirurgicală la același genunchi.

Dacă se prezintă la US Open, cad recordurile de audiență: noul look „trăznit” ales de Carlos Alcaraz

„Doar ce mă pregăteam să încep un nou capitol în SUA când mi-am rupt din nou ligamentul încrucișat anterior. La puțin timp după, am aflat că prima mea operație nu a mers așa cum a fost planificată și acum mă pregătesc pentru o altă operație la același genunchi”, a transmis Amalia Ghigoarță.

A reprezentat România la Jocurile Olimpice

Ghigoarță a început gimnastica la vârsta de șapte ani și s-a pregătit la Cetate Deva și CSM Onești. În 2022, la Campionatele Europene de Juniori de la Munchen, a cucerit două medalii de argint, în concursul pe echipe și la individual compus.

În 2024, a făcut parte din echipa României prezentă la Jocurile Olimpice de la Paris, iar un an mai târziu a ales să studieze și să concureze în NCAA.

„Chiar dacă nu așa mi-am imaginat că se va încheia acest capitol, sunt împăcată cu această decizie. Voi fi mereu recunoscătoare pentru tot ce mi-a dat gimnastica. M-a făcut cine sunt astăzi”, a adăugat sportiva.