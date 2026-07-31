Karlo Muhar și-a decis viitorul după CFR Cluj - Alashkert 3-0: „Am fost mulți ani aici”

Karlo Muhar și-a decis viitorul după CFR Cluj - Alashkert 3-0: „Am fost mulți ani aici” Conference League
Alexandru Hațieganu
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Reacția lui Karlo Muhar (30 de ani) după CFR Cluj - Alashkert 3-0. 

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Karlo Muhar, jucătorul care a deschis scorul pentru CFR Cluj în duelul cu Alashkert, a spus că îşi doreşte să rămână în Gruia şi că speră ca problemele financiare se vor rezolva. 

Karlo Muhar, despre viitorul său după CFR Cluj - Alashkert 3-0

Muhar se numără printre fotbaliștii care au depus memoriu pentru încheierea contractului din cauza restanțelor salariale. 

Karlo Muhar

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Karlo Muhar, în perioada petrecută la CFR Cluj / Foto IMAGO
Karlo Muhar / Foto - Gabriel Chirea
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„A fost o seară frumoasă, europeană în Gruia. E foarte frumos şi sper să continuăm aşa. Am pus presiune de la început, am încercat să centrăm mai mult, să punem jucătorii în careu. Chiar şi după 2-0 am zis că trebuie să înscriem cât mai multe goluri. 

Vreau să rămân la CFR, inima mea e aici, îi respect pe cei din club. Am fost mulți ani aici. CFR e în inima mea. Îmi doresc tot ceea ce e mai bun pentru CFR. Vreau să continui aici", a declarat Muhar, citat de news.ro

Întrebat despre viitoarea adversară din Conference League, echipa norvegiană Tromso, Muhar a spus doar: „Vom vedea, e o echipă scandinavă, împotriva căreia e greu să joci. Dacă au ajuns aici, e clar că sunt buni”.

Muhar: „Trebuie să fim profesionişti şi să dăm totul”

Jucătorul croat a vorbit şi despre problemele financiare ale grupării din Gruia: „Trebuie să fim profesionişti şi să dăm totul. Eu îmi voi respecta contractul şi sper ca şi conducerea să facă acest lucru. Sunt sigur că se vor găsi soluţii”.

CFR Cluj a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea armeană Alashkert, calificându-se în turul al treilea preliminar din Conference League.

CFR s-a calificat astfel în turul al treilea din Conference League, unde va juca împotriva norvegienilor de la Tromso, eliminaţi din Liga Europa de Hradec Kralove.

Caseta meciului

  • CFR CLUJ: Vâlceanu - Braun (Camora 84'), Pantalon, Aly Abeid, Simao Rocha - Muhar (A. Păun 71'), Djokovic, Fică (Perianu 84') - Cordea, Drazic (Biliboc 84'), Korenica (Şfaiţ 71'). ANTRENOR: Antonio Folha
  • ALASHKERT: Beglaryan - Terteryan (Granado 83'), Matiukhin, Cezar Henrique, H. Hakobyan (Sadoyan 75') - Piloyan, Nalbandyan (Massoumou 83'), Rafael Jesus - Farayola, Momo Toure (Ejike 75'), Sabobo (Ndouka 14'). ANTRENOR: Vahe Gevorgyan
  • Au marcat: Muhar 3', Korenica 45', Fică 77'
  • Cartonaşe galbene: Djokovic 49' / Terteryan 80'
  • Cartonaş roşu: Cezar Henrique (Alashkert) min. 12
  • Arbitru: Vilhjalmur Alvar Thorarinsson (Islanda)
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