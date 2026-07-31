Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a furnizat ultimele informații despre negocierile pentru aducerea lui Denis Drăguș la echipa sa.
Gigi Becali: „Drăguș rămâne pentru mine o opțiune oricând”
Latifundiarul a confirmat că în continuare pentru el Drăguș (27 de ani) reprezintă un transfer pe care și l-ar dori să îl realizeze oricând.
Prin urmare, este de așteptat ca omul de afaceri să continue negocierile pentru internaționalul român cu 28 de selecții și șapte goluri.
Totuși, Becali a subliniat că, în cazul în care nu va putea să îl aducă pe Denis Drăguș la FCSB, nu se va produce nicio tragedie.
„Eu am spus și gata! Drăguș rămâne pentru mine o opțiune oricând. Dar să nu ne lăsăm de fotbal acum dacă nu vine! Ce să facem?! Ne lăsăm de fotbal?!”, a transmis Gigi Becali, la Play On Sport, în exclusivitate pe VOYO, după Auda - FCSB 4-1.
FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi a părăsit cupele europene. Fosta campioană a României a fost învinsă și în tur, scor 2-3 pe Ghencea.
Caseta meciului
- FK AUDA: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis (Aranda 64') - Bongemba (M. Fofana 82'), Y. Traore, W. Fofana - Daskevics (Appiah 66'), K. Kone, Diedhiou (Kragliks 86'). ANTRENOR: Didier Zanetti
- FCSB: Târnovanu - V. Creţu (Stoian 46'), Dawa, Duarte, Pădurariu - Boutoutaou (M. Toma 67'), Radunovic (Joao Paulo 46'), Fl. Tănase (Gnahore 77') - Cisotti, Bîrligea, Octavian Popescu. ANTRENOR: Marius Baciu
- Au marcat: Diedhiou 45+2', 67', Kone 84' și Hrvoj 90+3' / Joao Paulo 58'
- Cartonaşe galbene: Arroyo 33', Diedhiou 46' / Dawa 34'
- Arbitru: Tom Owen (Ţara Galilor)