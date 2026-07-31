FOTO Dacă se prezintă la US Open, cad recordurile de audiență: noul look „trăznit” ales de Carlos Alcaraz

Dacă se prezintă la US Open, cad recordurile de audiență: noul look „trăznit” ales de Carlos Alcaraz Tenis
Alexandru Hațieganu
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Carlos Alcaraz a produs un val de atenție, după întâia zi în care a arătat lumii că se poate antrena intens, pe terenul de tenis.

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Carlos AlcarazlookUS Open 2026Tenis ATPfrizura
Din articol

Carlos Alcaraz a șocat pe toată lumea, cu o lună înaintea începerii US Open, turneu de mare șlem la care ar putea participa, în contextul în care a revenit la antrenamente.

Tenismenul din Murcia s-a deplasat în SUA pentru a asista la finala Cupei Mondiale, câștigate de Spania în detrimentul Argentinei, scor 1-0.

Carlos Alcaraz, look de rapper, apreciat de Cucurella și Berrettini

În New Jersey, Alcaraz a fost văzut fotografiindu-se alături de Lamine Yamal, având o frizură de modă veche, cu părul crescut.

Săturat de aspectul său, Alcaraz și-a surprins fanii, arătându-le noua frizură, care a generat sute de mii de reacții, în prima zi.

Alcaraz și-a împletit părul într-un stil care aduce aminte de moda anilor 2000, când rapperi tineri sau baschetbaliști alegeau să poarte părul în acest mod.

Fotbaliștii Marc Cucurella, Sergio Reguillon, dar și colegul din circuit, Matteo Berrettini i-au transmis ibericului că aprobă noul aspect adoptat de Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz

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Carlos Alcaraz, cel mai tânăr tenismen din istorie care a completat marele șlem

La 23 de ani, Carlos Alcaraz va vedea anul 2026 ca anul în care a reușit victoria istorică de a deveni cel mai tânăr câștigător în toate turneele de mare șlem.

Șapte titluri de mare șlem se regăsesc în palmaresul tânărului jucător din Spania, care își propune să devină cel mai bun tenismen din istorie.

Cel mai titrat tenismen este Novak Djokovic, cu 24 de trofee de Grand Slam cucerite.

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