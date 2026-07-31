Carlos Alcaraz a șocat pe toată lumea, cu o lună înaintea începerii US Open, turneu de mare șlem la care ar putea participa, în contextul în care a revenit la antrenamente.

Tenismenul din Murcia s-a deplasat în SUA pentru a asista la finala Cupei Mondiale, câștigate de Spania în detrimentul Argentinei, scor 1-0.

Carlos Alcaraz, look de rapper, apreciat de Cucurella și Berrettini

În New Jersey, Alcaraz a fost văzut fotografiindu-se alături de Lamine Yamal, având o frizură de modă veche, cu părul crescut.

Săturat de aspectul său, Alcaraz și-a surprins fanii, arătându-le noua frizură, care a generat sute de mii de reacții, în prima zi.

Alcaraz și-a împletit părul într-un stil care aduce aminte de moda anilor 2000, când rapperi tineri sau baschetbaliști alegeau să poarte părul în acest mod.

Fotbaliștii Marc Cucurella, Sergio Reguillon, dar și colegul din circuit, Matteo Berrettini i-au transmis ibericului că aprobă noul aspect adoptat de Carlos Alcaraz.

