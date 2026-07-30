Auda s-a impus cu 4-1 în fața lui FCSB, în returul din preliminariile Conference League. Letonii s-au calificat după 7-3 la general.

Letonii au marcat șapte goluri în cele două manșe și au câștigat ambele meciuri.

Gigi Becali: „Intram în Champions League”

Patronul lui FCSB a avut o intervenție în emisiunea Play on Sport de pe VOYO imediat după meci și a vorbit despre ceea ce l-a nemulțumit în urma umilinței 1-4 cu Auda.

Gigi Becali a fost întrebat ce înseamnă din punct de vedere financiar eliminarea din turul doi din Conference League.

Omul cu banii de la FCSB a dezvăluit că a pierdut în acest sezon aproximativ zece milioane de euro, pentru că echipa nu s-a calificat în faza ligii din Conference League.

Becali a explicat că marea pierdere este de fapt diminuarea șanselor lui FCSB de a mai ajunge în Champions League în stagiunea viitoare.

„Sunt ofticat, să zicem că scoteam 8-10 milioane dacă ne calificam, problema este coeficientul, că ăla valorează 50 de milioane, dacă făceam puncte intram în cap de serie în play-off-ul Champions League.”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate la Play on Sport, pe VOYO.

Gigi Becali i-a făcut praf pe toți după Auda - FCSB. Doar unul a scăpat: ”Singurul bărbat”

După meci, la Play On Sport, pe VOYO, Gigi Becali, patronul lui FCSB, s-a dezlănțuit și i-a luat la țintă pe Tavi Popescu, Daniel Bîrligea, Florin Tănase și Ștefan Târnovanu (VEZI AICI).

Un singur jucător a scăpat de criticile lui Becali, Ricardo Pădurariu, fundașul stânga în vârstă de 19 ani care l-a reprofilat pe Risto Radunovic la mijloc ca să poată intra în primul ”11”.

”Dacă ai în primul 11 un singur bărbat, adică pe Pădurariu, nu ai cum să câștigi!”, a spus Gigi Becali.

Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu