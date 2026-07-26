FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui Csikszereda, într-un meci din runda a doua din Superliga.

Reușitele acestui meci au fost semnate de Risto Radunovic în minutul 3 și Dennis Politic în minutul 16.

Istvan Szabo: „Nu este un sprint, e un maraton”

Antrenorul lui Csikszerda a fost întrebat despre situația complicată din cadrul echipei de la Miercurea Ciuc, care a pierdut primele două dueluri din acest sezon.

Istvan Szabo crede că echipa sa își poate reveni, pentru că sezonul este lung și are încredere în jucătorii săi.

„Nu știu la ce vă referiți, am văzut că au avut foarte multe șuturi de la distanță, trebuie să fim mai atenți la acestea. Am făcut presing, am riscat, dar după cele două goluri primite a rămas așa scorul.

În ceea ce ne privește, am făcut foarte multe ca să avem partea noastră de câștig. Pe această bază putem construi în meciurile cu echipele de valoarea noastră.

Cred că am început să legăm relații de joc, vom juca două meciuri în deplasare, trebuie să ținem cont și de asta, am jucat împotriva unor echipe puternice.

Campionatul este lung, nu este un sprint, e un maraton. După părerea mea, dacă toată lumea crede în această muncă, vom obține punctele de care avem nevoie”, a spus Szabo.

Gigi Becali l-a lăudat pe Ricardo Pădurariu

La finalul partidei, Gigi Becali a intrat în direct la TV și a avut un singur favorit după prestația de la Miercurea Ciuc. Este vorba despre Ricardo Pădurariu, despre care latifundiarul din Pipera spuen că trebuie promovat definitiv în primul „11”.

„Am gestionat bine, deși am avut patru jucători tineri, ăsta e jocul care îmi place mie. Pădurariu ăla trebuie neapărat luat în vedere ca să joace titular la prima echipă. Chiar vorbeam cu MM că ăsta se apără mai bine, pentru că Radunovic joacă bine mijlocaș. Ăștia de la Csikszereda parcă nu sunt pregătiți deloc, noi am început tare”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Pădurariu a fost unul dintre cei mai buni oameni ai FCSB-ului și a primit nota 7,9 din partea Flashscore.

Fundașul de 20 de ani a câștigat opt din cele 13 dueluri disputate, a reușit patru deposedări din cinci tentative și a recuperat șapte mingi.