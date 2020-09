Jucatorul pe care MM Stoica l-a adus INAPOI la FCSB, dupa ce Becali l-a trimis in Liga 2: "I-am explicat ca nu e normal!"  Fotbalistul care l-a lasat pe Adi Petre in urma la probele fizice

FCSB a castigat cu FC Arges pe teren propriu, 3-0, in ciuda problemelor de lot pe care le au.

Ros-albastrii s-au impus cu nou-promovata, desi aveau absente notabile in lot si cu doi debutanti in Liga 1, Stefan Cana si Octavian Popescu.

Cel din urma a fost adus inapoi chiar de Mihai Stoica, dupa ce Gigi Becali a decis sa il trimita sub forma de imprumut la Turris Turnu-Magurele, in Liga 2. Popescu a confirmat si la antrenamente, acolo unde a avut cele mai bune rezultate, dupa cum a anuntat chiar MM Stoica la PRO X.

"Bineinteles ca am contribuit in luarea unor decizii, spre exemplu, simplul fapt ca Octavian Popescu fusese imprumutat fara sa stiu la Turris, facuse si poza saracul si am intervenit si i-am explicat lui Gigi ca nu e normal sa trimitem doi jucatori sub varsta, care evolueaza pe aceeasi pozitie oarecum, pentru a concura singuri.

Copilul trebuie sa vina inapoi, chiar daca va fi dezamagit, sa joace la echipa a doua si sa faca pasul. E un copil extraordinar, are niste calitati extraordinare.

Vorbeam de Adrian Petre ca acum o luna cand s-au facut teste era ultimul la toti parametrii, el a fost primul la toate si nu avea nici 18 ani!

Intre Craiova si FCSB, el a ales FCSB!", a spus Mihai Stoica la PRO X.