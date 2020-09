Reactia ACIDA a lui Mihai Stoica dupa victoria FCSB-ului in fata lui FC Arges: "Cina cu Cana si Briceag!"

FCSB a reusit sa se impuna cu 3-0 in fata lui FC Arges intr-un meci din etapa a a patra a Ligii 1.

Echipa patronata de Gigi Becali a fost decimata de COVID-19 si a avut 10 oameni indisponibili, plus pe Floronil Coman accidentat in meciul din Europa League contra lui Backa Topola. Omul pe care latifundiarul din Pipera spera sa obtina 15 milioane, Denis Man, a fost eroul serii si a reusit o tripla, ajunagand la 5 goluri marcate in actualul sezon.

Ca de obicei, dupa ce meciul s-a incheiat MM Stoica a postat un mesaj ironic pe Facebook in care le-a raspuns celor care au contestat transferurile efectuate in de FCSB. El a evidentiat cuplul de fundasi centrali alcatuit la nevoie, format din Cana si Briceag.

"Exact asa, cina cu Cana si Briceag, pentru mistocari", a fost mesajul lui Mihai Stoica.

Dupa aceasta victoria FCSB a urcat pe locul 3 in clasamentul Ligii 1, avand 9 puncte dupa 4 etape jucate.