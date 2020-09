Veste buna pentru FCSB! Regulamentul UEFA i-ar putea ajuta pe ros-albastri in meciul cu Slovan Liberec 

Dupa victoria de aseara cu FC Arges, scor 3-0, FCSB se pregateste pentru partida cu Slovan Liberec din turul III al preliminariilor Europa League.

Numai putin de 9 jucatori au fost indisponibili la meciul cu Backa Topala, iar acum conducerea clubului bucurestean spera sa primeasca vesti bune inainte de meciul de joi. Regulamentul UEFA spune ca in cazul in care o echipa este gazda, acesteia ii este permis sa se testeze chiar si cu o zi inainte de meci.

FCSB va urma sa efectueze cel putin doua teste in urmatoarele zile. Primul va fi cel de maine, in care acestia trebuie sa se testeze in cadrul protocolului impus de Liga 1, care spune ca fiecare echipa trebuie sa se verifice la fiecare 14 zile. La cea anterioara au fost depistate primele 3 cazuri, in randul oamenilor din staff-ul tehnic.

Cea de-a doua testare va fi cea pentru partida cu Slovan. UEFA spune ca fiecare club trebuie sa aiba rezultatele testelor in decurs de 72 de ore pana la meci. FCSB a facut testarea pentru Liga 1 doar la clinica lui Gigi Becali, insa aceasta nu este recunoscuta si de UEFA.

FCSB-Slovan Liberec se va disputa joi de la ora 20:30. In cazul in care vor trece de cehi, FCSB va infrunta APOEL (Cipru) sau Zrinjski (Bosnia).

