Garbine Muguruza (32 de ani) a jucat ultimul meci oficial în tenisul profesionist în 30 ianuarie 2023. Cu probleme de motivație în ultima parte a carierei, dubla câștigătoare de Grand Slam a făcut o primă hotărâre importantă, după retragerea din „Sportul Alb.”

Fosta rivală a Simonei Halep a acceptat să fie numită în funcția de co-directoare a turneelor de tenis de la Madrid. Garbine Muguruza va colabora cu Feliciano Lopez, fost tenismen spaniol care a gestionat întrecerile din capitala Spaniei, din 2019.

Garbine Muguruza și Feliciano Lopez, co-directori ai turneelor de tenis de la Madrid

Decizia a fost adoptată de CEO-ul turneului, Gerard Tsobanian, care a considerat oportună venirea ibericei Garbine Muguruza pentru ca nevoile sportivilor să fie anticipate și îndeplinite atât în proba masculină, cât și în cea feminină.



„Mișcarea aceasta pune Openul Madridului în locul în care vrem să fie, în primul rând al egalității structurale. Noi nu doar că vorbim despre egalitate, o proiectăm, o implementăm și o expunem,” a declarat Tsobanian.

Reacționând la anunț, Garbine Muguruza a acceptat noua misiune cu bucurie. „E o mare onoare pentru mine să devin co-director al turneului. Sunt încântată să fac parte dintr-un proiect aflat în continuă evoluție, dintr-o conducere care vrea să dicteze ritmul cu schimbări importante în sportul nostru.

Obiectivul meu, alături de Feliciano, va fi de a contura lumea tenisului ca o lume modernă, egalitară, ambițioasă și conectată la viitorul sportului,” a declarat Garbine Muguruza.

