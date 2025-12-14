GALERIE FOTO Fostă rivală a Simonei Halep, Garbine Muguruza a luat o decizie majoră, după retragerea din tenis

Fostă rivală a Simonei Halep, Garbine Muguruza a luat o decizie majoră, după retragerea din tenis Tenis „La US Open, mă gândeam doar că vreau să mă calific!” Garbine Muguruza, noua campioană a Turneului Campioanelor în WTA
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Retrasă din tenis în 2024, Garbine Muguruza va avea un cuvânt important de spus, în sezonul 2026 al circuitului WTA.

TAGS:
Garbine MuguruzaSimona HalepTenis WTA
Din articol

Garbine Muguruza (32 de ani) a jucat ultimul meci oficial în tenisul profesionist în 30 ianuarie 2023. Cu probleme de motivație în ultima parte a carierei, dubla câștigătoare de Grand Slam a făcut o primă hotărâre importantă, după retragerea din „Sportul Alb.”

Fosta rivală a Simonei Halep a acceptat să fie numită în funcția de co-directoare a turneelor de tenis de la Madrid. Garbine Muguruza va colabora cu Feliciano Lopez, fost tenismen spaniol care a gestionat întrecerile din capitala Spaniei, din 2019.

Garbine Muguruza și Feliciano Lopez, co-directori ai turneelor de tenis de la Madrid

Decizia a fost adoptată de CEO-ul turneului, Gerard Tsobanian, care a considerat oportună venirea ibericei Garbine Muguruza pentru ca nevoile sportivilor să fie anticipate și îndeplinite atât în proba masculină, cât și în cea feminină.

„Mișcarea aceasta pune Openul Madridului în locul în care vrem să fie, în primul rând al egalității structurale. Noi nu doar că vorbim despre egalitate, o proiectăm, o implementăm și o expunem,” a declarat Tsobanian.

Reacționând la anunț, Garbine Muguruza a acceptat noua misiune cu bucurie. „E o mare onoare pentru mine să devin co-director al turneului. Sunt încântată să fac parte dintr-un proiect aflat în continuă evoluție, dintr-o conducere care vrea să dicteze ritmul cu schimbări importante în sportul nostru.

Obiectivul meu, alături de Feliciano, va fi de a contura lumea tenisului ca o lume modernă, egalitară, ambițioasă și conectată la viitorul sportului,” a declarat Garbine Muguruza.

Garbine Muguruza

  • Garbine muguruza stan wawrinka
×
"A fost un meci urat!" Reactia lui Garbine Muguruza dupa ce a fost eliminata la Cincinnati | Iberica va iesi din TOP 10
Și trișoare, și pierzătoare?! Garbine Muguruza, acuzată de trișare în sferturile Jocurilor Olimpice
Wildcard-ul care schimbă întregul turneu! Garbine Muguruza vine la Cluj-Napoca să-i strice planurile Simonei Halep
Wildcard-ul care schimbă întregul turneu! Garbine Muguruza vine la Cluj-Napoca să-i strice planurile Simonei Halep
Wildcard-ul care schimbă întregul turneu! Garbine Muguruza vine la Cluj-Napoca să-i strice planurile Simonei Halep
Wildcard-ul care schimbă întregul turneu! Garbine Muguruza vine la Cluj-Napoca să-i strice planurile Simonei Halep
Wildcard-ul care schimbă întregul turneu! Garbine Muguruza vine la Cluj-Napoca să-i strice planurile Simonei Halep
Wildcard-ul care schimbă întregul turneu! Garbine Muguruza vine la Cluj-Napoca să-i strice planurile Simonei Halep
Campioana de la Cluj, Anett Kontaveit, va juca finala Turneului Campioanelor cu Garbine Muguruza
Campioana de la Cluj, Anett Kontaveit, va juca finala Turneului Campioanelor cu Garbine Muguruza
Campioana de la Cluj, Anett Kontaveit, va juca finala Turneului Campioanelor cu Garbine Muguruza
Campioana de la Cluj, Anett Kontaveit, va juca finala Turneului Campioanelor cu Garbine Muguruza
Campioana de la Cluj, Anett Kontaveit, va juca finala Turneului Campioanelor cu Garbine Muguruza
Campioana de la Cluj, Anett Kontaveit, va juca finala Turneului Campioanelor cu Garbine Muguruza
„La US Open, mă gândeam doar că vreau să mă calific!” Garbine Muguruza, noua campioană a Turneului Campioanelor în WTA
„La US Open, mă gândeam doar că vreau să mă calific!” Garbine Muguruza, noua campioană a Turneului Campioanelor în WTA
„La US Open, mă gândeam doar că vreau să mă calific!” Garbine Muguruza, noua campioană a Turneului Campioanelor în WTA
„La US Open, mă gândeam doar că vreau să mă calific!” Garbine Muguruza, noua campioană a Turneului Campioanelor în WTA
„La US Open, mă gândeam doar că vreau să mă calific!” Garbine Muguruza, noua campioană a Turneului Campioanelor în WTA
„La US Open, mă gândeam doar că vreau să mă calific!” Garbine Muguruza, noua campioană a Turneului Campioanelor în WTA
„La US Open, mă gândeam doar că vreau să mă calific!” Garbine Muguruza, noua campioană a Turneului Campioanelor în WTA
Încă sărbătorește victoria în Turneul Campioanelor! Cum s-a pozat Garbine Muguruza la plajă, pe o insulă uitată de lume
Încă sărbătorește victoria în Turneul Campioanelor! Cum s-a pozat Garbine Muguruza la plajă, pe o insulă uitată de lume
Încă sărbătorește victoria în Turneul Campioanelor! Cum s-a pozat Garbine Muguruza la plajă, pe o insulă uitată de lume
Încă sărbătorește victoria în Turneul Campioanelor! Cum s-a pozat Garbine Muguruza la plajă, pe o insulă uitată de lume
Încă sărbătorește victoria în Turneul Campioanelor! Cum s-a pozat Garbine Muguruza la plajă, pe o insulă uitată de lume
Încă sărbătorește victoria în Turneul Campioanelor! Cum s-a pozat Garbine Muguruza la plajă, pe o insulă uitată de lume
Încă sărbătorește victoria în Turneul Campioanelor! Cum s-a pozat Garbine Muguruza la plajă, pe o insulă uitată de lume
Încă sărbătorește victoria în Turneul Campioanelor! Cum s-a pozat Garbine Muguruza la plajă, pe o insulă uitată de lume
„La US Open, mă gândeam doar că vreau să mă calific!” Garbine Muguruza, noua campioană a Turneului Campioanelor în WTA
ÎNAPOI LA ARTICOL

Reacția lui Feliciano Lopez la numirea ibericei Garbine Muguruza în funcția de co-director al turneului

„Experiența ei la cel mai înalt nivel ne va ajuta să înțelegem de ce au nevoie jucătoarele și la ce se așteaptă fanii, când vin în tribune.

Garbine e aici să contribuie, să ne ajute la completarea perspectivei și să construim, împreună, un turneu mai bine pregătit pentru provocările care urmează să vină, în anii următori,” s-a pronunțat Feliciano Lopez.

Muguruza și Halep, parcursuri similare în carieră

Garbine Muguruza a câștigat turneul de la Roland Garros, în 2016 și a confirmat marele succes, un an mai târziu, pe iarba de la Wimbledon.

Parcursul spanioloaicei seamănă izbitor cu cel înregistrat de Simona Halep, doi ani mai târziu, fosta jucătoare din România ieșind campioană la Paris și Wimbledon în anii 2018, respectiv 2019.

Marea diferență dintre Simona Halep și Garbine Muguruza - foste numere unu în clasamentul mondial - a fost durata șederii pe prima poziție a ierarhiei.

Muguruza a rezistat doar patru săptămâni, pe când Halep a rămas număr unu timp de șaizeci și patru de săptămâni.

Simona Halep

  • Simona halep trofeu rg 2018
×
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Instagram
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Imago
Getty Images
„Domnul Țiriac! Niciodată nu a vrut asta” Simona Halep a dezvăluit marele regret al carierei sale
„Domnul Țiriac! Niciodată nu a vrut asta” Simona Halep a dezvăluit marele regret al carierei sale
„Domnul Țiriac! Niciodată nu a vrut asta” Simona Halep a dezvăluit marele regret al carierei sale
„Domnul Țiriac! Niciodată nu a vrut asta” Simona Halep a dezvăluit marele regret al carierei sale
„Domnul Țiriac! Niciodată nu a vrut asta” Simona Halep a dezvăluit marele regret al carierei sale
„Domnul Țiriac! Niciodată nu a vrut asta” Simona Halep a dezvăluit marele regret al carierei sale
„Domnul Țiriac! Niciodată nu a vrut asta” Simona Halep a dezvăluit marele regret al carierei sale
„Domnul Țiriac! Niciodată nu a vrut asta” Simona Halep a dezvăluit marele regret al carierei sale
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Angelescu, furibund după Rapid - Oțelul 0-2: Pur și simplu e bătaie de joc! A fost execrabil
Angelescu, furibund după Rapid - Oțelul 0-2: "Pur și simplu e bătaie de joc! A fost execrabil"
Veste importantă pentru FCSB! Gigi Becali a rezolvat &icirc;ncă o mutare
Veste importantă pentru FCSB! Gigi Becali a rezolvat încă o mutare
Semnează cu FCSB: Am vorbit deja. E un jucător fabulos!
Semnează cu FCSB: "Am vorbit deja. E un jucător fabulos!"
Fostul atacant al echipei naționale, trădat de vestiar: &bdquo;Am și fost dat afară&rdquo;
Fostul atacant al echipei naționale, trădat de vestiar: „Am și fost dat afară”
Nigeria atacă Cupa Africii 2025 cu Osimhen, Lookman și Iwobi &icirc;n lot, dar a lăsat acasă un camion de talente
Nigeria atacă Cupa Africii 2025 cu Osimhen, Lookman și Iwobi în lot, dar a lăsat acasă un "camion" de talente
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum l-a descris Lautaro Martinez pe Cristi Chivu: &rdquo;Chiar dacă rezultatele nu au fost favorabile p&acirc;nă acum&rdquo;

Cum l-a descris Lautaro Martinez pe Cristi Chivu: ”Chiar dacă rezultatele nu au fost favorabile până acum”

Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: &bdquo;E numai vina lui!&rdquo;

Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: „E numai vina lui!”

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

Gigi Becali &icirc;ncearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali încearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă &icirc;n Superliga: &bdquo;E Maradona!&rdquo;

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă în Superliga: „E Maradona!”

Ce mutare a făcut Dinamo: &bdquo;&Icirc;mi place mult!&rdquo;

Ce mutare a făcut Dinamo: „Îmi place mult!”



Recomandarile redactiei
Semnează cu FCSB: Am vorbit deja. E un jucător fabulos!
Semnează cu FCSB: "Am vorbit deja. E un jucător fabulos!"
Ultima &bdquo;bijuterie&rdquo; din fotbalul rom&acirc;nesc, fără șanse &icirc;n afara Superligii! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat: &bdquo;Trebuia să defileze&rdquo;
Ultima „bijuterie” din fotbalul românesc, fără șanse în afara Superligii! Ce s-a întâmplat: „Trebuia să defileze”
Fostul atacant al echipei naționale, trădat de vestiar: &bdquo;Am și fost dat afară&rdquo;
Fostul atacant al echipei naționale, trădat de vestiar: „Am și fost dat afară”
Costel G&acirc;lcă s-a luat de arbitraj după Rapid - Oțelul 0-2: &rdquo;Decizii eronate! De ce mai avem VAR?&rdquo;
Costel Gâlcă s-a luat de arbitraj după Rapid - Oțelul 0-2: ”Decizii eronate! De ce mai avem VAR?”
MM Stoica și-a pierdut răbdarea cu vedeta de la FCSB: &bdquo;Nu stau după nimeni!&rdquo;
MM Stoica și-a pierdut răbdarea cu vedeta de la FCSB: „Nu stau după nimeni!”
Alte subiecte de interes
Muguruza a anunțat deja că nu va juca la Roland Garros și Wimbledon. Motivul invocat de iberică
Muguruza a anunțat deja că nu va juca la Roland Garros și Wimbledon. Motivul invocat de iberică
De la Australian Open, &icirc;n depresie: prin ce trece fosta campioană de Grand Slam, Garbine Muguruza
De la Australian Open, în depresie: prin ce trece fosta campioană de Grand Slam, Garbine Muguruza
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
CITESTE SI
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO

stirileprotv Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

stirileprotv Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

stirileprotv Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care îl avea zilnic și care i-a pus viața în pericol

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!