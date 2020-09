Atentie, Slovan Liberec! Vine MAN!!! Ce a declarat EROUL SERII de la FCSB: "Va fi meciul sezonului! Ne dorim foarte mult asta!"

Dennis Man a reusit o noua partida de senzatie in tricoul FCSB-ului si a marcat toate golurile in duelul cu FC Arges, castigat cu 3-0.

Dennis Man a marcat din nou un hattrick pentru FCSB, dupa ce reusise acest lucru si cu Backa Topola si a ajuns la 8 goluri inscrise in ultimele 8 meciuri.

Este cel mai in forma jucator al ros-albastrilor si promite un nou meci de senzatie, joi, cu Slovan Liberec, in turul 3 al Europa League.

"O victorie muncita, trecem printr-o perioada grea. Anumiti jucatori sunt bolnavi si important este ca am strans randurile, cei care am ramas sanatosi am dat tot pe teren. Venim dupa un meci cu prelungiri, un meci greu, plus drumul. Ne bucuram ca am reusit sa iesim sanatosi de pe teren si ca am castigat cele 3 puncte.

Ma bucur foarte mult ca ma simt bine, sunt sanatos, ma rog la Dumnezeu sa fiu bine si pe viitor sa incerc sa imi ajut echipa cum am facut-o si pana acum.

Cred ca va fi meciul sezonului joi, un meci capital pentru noi. Ne dorim foarte mult sa scoatem cat putem de mult din acest meci si sa ne calificam mai departe pentru ca vrem sa ne indeplinim obiectivele.

Ati vazut si in seara aceasta ca Straton ne-a scos, a scos o minge foarte foarte grea, ne bucuram ca il avem alaturi de noi. Are experienta si sunt 100% sigur ca ne va ajuta", a declarat Dennis Man dupa hattrick-ul cu Arges, la Digi Sport.

