UMILINTA TOTALA in FCSB - Arges! Mirica, schimbat de Ionut Badea dupa cateva secunde: e a treia oara in patru etape cand pustiul pateste asta

Schimbarea jucatorului U21 in primul minut al meciurilor lui FC Arges a devenit principiu pentru Ionut Badea!

Mirica a fost schimbat dupa doar cateva zeci de secunde si in aceasta seara in partida contra celor de la FCSB. Este a treia oara in cele patru partide cand i se intampla asta tanarului fotbalist.

Contra Aradului, antrenorul Pitestiului a facut schimbare inca din startul partidei! Mirica a rezistat in teren doar 40 de secunde, mai putin decat in prima etapa, contra Botosaniului, cand tot el a fost sacrificat la prima intrerupere de joc.

Mirica (19 ani) a fost adus de FC Arges de la Snagov sezonul trecut. A prins 5 meciuri in sezonul de promovare al Pitestiului.