"Eu as fi facut altfel schimbarile! Data viitoare imi iau telefon pe banca sa fiu smecher!" :) Prima reactie a lui Pintilii dupa o noua victorie pe banca FCSB-ului

Pintilii a insistat si dupa partida cu Arges ca este doar un delegat al echipei si nu se pune problema ca el sa fie principal in acest moment. Fostul mijlocas al ros-albastrilor spune ca toate schimbarile au fost facute de Toni Petrea, antrenorul principal al echipei, care este in continuare infectat cu Covid-19.

Dennis Man a marcat un hattrick si a adus victoria FCSB-ului.

"Ne bucuram ca am castigat, importante erau cele 3 puncte si asta ne da moral. Va fi alt meci in Europa League, nu se compara cu ce s-a jucat in seara asta.

Avem nevoie de jucatori, sper ca la urmatorul test sa iasa baietii ok si ii asteptam pe toti cu mare drag.

Emotii avem si noi care suntem negativi, toata lumea are, nu doar cei pozitivi. La fiecare test cand suntem negativi ne bucuram de zici ca am castigat la loto. E un test foarte important pentru toti.

Nu sunt psiholog, pur si simplu i-am incurajat. Astia suntem, 13-14 jucatori si am mai luat de la echipa a doua. Te gandesti si la ei, trebuie sa alergi, sa duci fizic. Ce pot sa fac mai mult decat sa le zici sa traga, au tras si le multumesc.

Straton e un portar bun si sper sa ne ajute cat mai mult. Cana s-a descurcat senzational, nu am luat gol, fundasii sunt cei mai buni. Si portarul bineinteles.

Schimbarile sunt facute de antrenor, daca le gandeam eu le faceam altfel. Nu trebuie sa vorbim despre schimbari, vorbim despre ce trebuie sa facem in continuare. Domnul Petrea imi transmite prin telepatie, normal ca prin telefon. Sunt atatia oameni prin care poate sa imi transmita, daca vrei imi iau si eu telefonul pe banca sa fiu si eu smecher.

Oaida cu Soiledis mai au de tras foarte mult, o luna, doua luni, nici nu stiu. Vom vedea ce jucatori avem disponibili pentru joi, sper ca baietii sa se recupereze fizic. Aici imi e frica, de starea lor de sanatate", a spus Pintilii dupa meci, la Digi Sport.