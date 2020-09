Helmut Duckadam lauda mutarea lui Straton la FCSB: "Eu cred ca e unul dintre cele mai bune transferuri!"

FCSB a fost decimata de COVID-19 si are 10 jucatori indisponibili, inclusiv titularul Andrei Vlad.

Dupa experimentul din preliminariile Europa League cu Razvan Ducan in poarta. Echipa patronata de Gigi Becali a hotarat sa il transfere pe Straton, jucator ramas liber de contract dupa ce Cosmin Contra i-a transmis ca nu se mai bazeaza pe el in noul sezon. La doar o zi de la oficializarea mutarii, fostul jucator de la Dinamo a fost titular in meciul contra lui FC Arges, scor 3-0, si a avut mai multe interventii salvatoare.

Duckadam considera ca Straton va ajuta echipa cu experienta pe a acumulat-o.

"Eu cred ca e unul dintre cele mai bune transferuri. Un portar de 30 de ani, care a aparat in finalul de sezon foarte bine, a inceput si sezonul acesta foarte bine. Eu zic ca e o achizitie foarte buna. Ma bucur ca au reusit sa-l transfere, e un portar care o sa ajute", a declarat Duckadam pentru DigiSport.