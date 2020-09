EXCLUSIV | Lovitura URIASA pentru nationala lui Radoi si FCSB! Mihai Stoica a facut anuntul in cazul lui Florinel Coman! Cat lipseste 

Florinel Coman s-a accidentat in meciul cu Backa Topola dupa o intrare criminala a unui jucator al sarbilor.

Atacantul FCSB-ului va fi indisponibil pentru meciurile nationalei din luna octombrie si va lipsi si la meciurile importante ale ros-albastrilor, dupa cum a anuntat chiar Mihai Stoica in exclusivitate la PRO X.

Florinel Coman a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai nationalei Romaniei in dubla cu Irlanda de Nord si Austria, insa accidentarea din meciul cu Backa Topola, acolo unde a facut inca un meci bun si a contribuit la calificarea echipei in turul trei al preliminariilor Europa League, il vor tine departe de teren o perioada.

"Coman, asa cum am spus, va lipsi o perioada mai lunga. Stiu ca nu va fi disponibil pentru meciurile nationalei. Din nefericire pentru noi si pentru nationala, accidentarea e serioasa, intrarea salbatica a lasat urme.

Doar Mirel Radoi stie, noi trebuie sa intelegem foarte clar, echipa nationala poate sa isi schimbe alcatuirea de la meci la meci, cum s-a intamplat si cu Irlanda de Nord si ultimul meci in Austria, isi poate schimba si asezarea tactica. Filosofia poate fi schimbata de la meci la meci in 3 zile. Daca Mirel Radoi considera ca profilul lui Dennis Man il poate ajuta in confruntarea din Islanda, bineinteles ca poate sa fie o constructie.

Echipa nationala e o echipa in care poate debuta si Alexandru Cretu la 28 de ani, pe o pozitie pe care in Romania juca rar. In nationala a putut juca si Dorinel Munteanu la 36 de ani, acolo poate juca si Ovidiu Perianu la 18 ani, daca selectionerul considera ca de el are nevoie", a spus MM Stoica la PRO X.