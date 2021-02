Jonathan Morsay, ingrijorat de rasismul din Romania: "Gandul asta este in adancul mintii mele! Nu stiu cum as reactiona!" Cum l-a ajutat Vasile Mogos sa ajunga la Dinamo

Jonathan Morsay a venit la Dinamo sub forma de imprumut de la Chievo Verona.

Mijlocasul ofensiv in varsta de 23 de ani a debutat pentru alb-rosii in victoria din optimile de finala ale Cupei Romaniei in fata celor de la FCSB, scor 1-0.

Fotbalistul suedez a fost introdus pe teren la pauza in locul lui Magaye Gueye si a ratat o ocazie uriasa in debutul reprizei.

Morsay a oferit recent un interviu pentru o publicatie din Suedia, in care a vorbit despre faptul ca fanii romani sunt asimilati in tara sa ca fiind rasisti, dupa episodul de la meciul Romania - Suedia din preliminariile pentru EURO 2020.

"M-am gandit la asta (rasism). Mi-am intrebat prietenii, care au jucat in Romania, despre acest lucru, insa mi-au spus ca toata lumea a fost draguta si ca nu au experimentat acest lucru. Poate pentru ca nu exista public, in acest moment, insa gandul acesta se afla in adancul mintii mele.

Daca s-ar intampla, nu stiu cum as reactiona, dar cred ca m-ar ambitiona sa joc si mai bine si sa-i reduc la tacere, in acest fel", a spus Morsay pentru presa din Suedia, preluat de ProSport.

De asemenea, fotbalistul care si-a inceput cariera in tara natala la Sundsvall a dezvaluit ca Vasile Mogos, coechipierul sau de la Chievo, a avut un rol esential in transferul sau la Dinamo.

"Am un coleg la Chievo (Vasile Mogos), care este din Romania. Antrenorul lui Dinamo l-a intrebat despre mine. Acesta a vorbit mult despre mine, astfel ca Dinamo s-a interesat de transferul meu", a dezvaluit suedezul.