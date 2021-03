"Nu am avut timp sa facem scouting bun!" Mario Nicolae a explicat aducerea lui Morsay la Dinamo dupa meciurile slabe facute de suedez

Jonathan Morsay a fost adus sub forma de imprumut de Dinamo de la Chievo Verona.

Mijlocasul de banda nu a avut insa evolutii foarte bune la echipa din Stefan cel Mare, ba chiar s-a remarcat in mod negativ prin doua ratari foarte mari, una in meciul de Cupa cu FCSB si cealalta in campionat cu Sepsi.

Mario Nicolae, managerul sportiv al lui Dinamo, cel care s-a ocupat de aducerea lui Morsay, a recunoscut ca fotbalistul suedez de 23 de ani nu a reusit sa se impuna in echipa.

Nicolae a incercat sa gaseasca scuze in faptul ca a fost destul de greu ca Dinamo sa aduca jucatori de valoare in pauza de iarna din cauza problemelor financiare de la club.

"Nu am avut timp sa facem scouting bun. Nu am putut sa ne informam prea mult despre jucatorii adusi. Si era si problema bugetului. Nu puteai da nici salarii de la 10-15.000 de euro. Si toata lumea te refuza, toti spuneau ca Dinamo nu plateste si se spun doar minciuni.

Din tara nu puteai aduce jucatori, ca nu erau liberi si nu puteai plati. Asa am ajuns la cei patru jucatori adusi.

Morsay e contestat, da... Dar e un timp scurt in care trebuie sa iei cat mai multe informatii. Gane a vorbit cu Mogos la Chievo si a luat informatii despre Morsay, despre viata extrasportiva si despre cum se antreneaza. Am primit referinte bune. Dar e greu sa se adapteze, depinde si cum e primit in vestiar. La nivel profesional nu avem ce sa-i reprosa.

Dar a jucat cu o anumita teama, presiunea e foarte mare. E singurul aspect care imi da teama, poate ca acum nu poate oferi mai mult. Presiunea e foarte mare la Dinamo", a spus managerul sportiv al lui Dinamo potrivit Gazetei Sporturilor.

Jonathan Morsay nu a reusit sa inscrie niciun gol si nici sa ofere vreo pasa decisiva in 7 meciuri jucate pentru Dinamo in toate competitiile.