EXCLUSIV | "Va primi un salariu colosal!" Dezvaluiri dupa plecarea lui Bus de la FCSB! Ce sanse are sa joace la nationala 

Sergiu Bus (28 ani) a plecat de la FCSB la Seongnam, in Coreea de Sud!

Atacantul s-a despartit de FCSB dupa sase luni in care nu a reusit sa se impuna in echipa lui Becali. Bus a fost adus sa rupa plasele adversarilor, insa patronul nu a fost multumit de ce a vazut in primele meciuri. Fotbalistul a fost constant fie schimbat la pauza, fie rezerva si introdus in a doua parte a meciului, fara sa fie integralist.

Dupa 11 meciuri jucate si doua goluri reusite, Bus a decis sa plece in Coreea de Sud. Seongnam a platit 300 000 de euro pentru atacantul roman.

Bogdan Apostu a dezvaluit cum a fost plecarea lui Bus de la echipa ros-albastra. Totodata, agentul jucatorului a vorbit si despre sansele ca acesta sa fie convocat la nationala, marturisind ca atacantul este pe placul lui Radoi, care nu intelegea situatia in care ajunsese jucatorul la FCSB.

"A fost o aventura scurta la FCSB, dar Sergiu a plecat cu inima deschisa, au fost negocieri mai lungi. A durat pana a ajuns in Coreea, e de 12 zile in carantina, sambata expira, dupa va intra in programul normal al echipei.

Referitor la FCSB, am avut o discutie cu domnul Becali, dansul a cerut o suma de bani, eu i-am adus suma de la Seongnam, nu as vrea sa comentez mai departe. Sa nu uitam ca el a venit liber de contract si a plecat pe o suma de bani dupa cinci luni.

Incontestabil FCSB iti confera un alt nume, alt brand in strainatate, toata lumea asociaza FCSB cu Steaua Bucuresti. Strainii asociaza FCSB cu Steaua, asta le da credibilitatea tuturor jucatorilor care pleaca de la ei.

Chiar daca a jucat in destul de multe meciuri aproape 45 de minute, a plecat din pozitia de titular. Va incasa un salariu colosal raportat la ce a castigat el pana acum, raportat la ce castiga de la FCSB e de 3-4 ori mai mare.

Au discutat inainte ca el sa plece, stiu ca Radoi il place foarte tare pe Sergiu, nu intelegea de ce este scos dupa 45 de minute. Cred ca va fi dificil sa prinda nationala, nu din punct de vedere al valorii, ci a distantei care separa Coreea de Romania", a spus Bogdan Apostu la PRO X.