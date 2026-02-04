Ionuț Larie (39 de ani), căpitanul și veteranului Farului Constanța, s-a arătat foarte afectat de înfrângerea suferită de echipa sa, pe teren propriu, 2-3 cu Dinamo.
Dezamăgirea lui Ionuț Larie după Farul - Dinamo 2-3
La flash-interviuri, Larie a concluzionat că „marinarii” au arătat că nu merită să se califice în play-off, obiectiv pentru care oricum nu mai au șanse, în opinia sa.
„Am demonstrat că nu merităm să intrăm în play-off. Eu zic că e finalul luptei pentru play-off. Important este să facem cât mai multe puncte, să nu avem emoții în play-out. Este tristețe în vestiar, dezamăgire. Nici nu am văzut că au plecat suporterii”, a declarat Ionuț Larie, la finalul partidei.
Desfășurarea de forțe din Farul - Dinamo 2-3
Dinamo a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, Farul, în etapa a 25-a din Superligă.
A fost un meci alert la Ovidiu, început cu ocazii de ambele părţi. Musi a şutat în minutul 5, dar Buzbuchi a respins, iar Grigoryan a lovit transversala cinci minute mai târziu.
Primul gol a picat în minutul 25, când Alibec a trimis foarte bine o pasă şi Radaslavescu a înscris. Egalarea s-a produs în minutul 45. După un corner al lui Soro, Boateng a marcat cu o lovitură de cap. Constănţenii au primit un penalty după verificarea VAR, pentru o lovitură aplicată peste faţă, de Stoinov lui Gustavo Marins, iar Larie a transformat fără emoţii în minutul 71.
Boateng a reuşit dubla în minutul 75, dar jucătorii lui Kopic au dat lovitura pe final, prin Alexandru Pop, care a înscris din unghi şi a închis tabela: Farul – Dinamo 2-3.
În clasament, Dinamo e pe locul al doilea, cu 48 de puncte, în spatele Rapidului, care are acelaşi număr de puncte. Farul rămâne cu 34 de puncte, pe locul 10.
Echipele din Farul - Dinamo 2-3
- Farul: Buzbuchi – D. Maftei, Larie, Gustavo Marins, L. Pellegrini (Ţîru 46) – Vînă, Ramalho, Radaslavescu (I. Cojocaru 76) – N. Grigoryan (R. Tănasă 46) – Alibec (Vojtus 63), Işfan (J. Markovic 80). Antrenor: Ianis Zicu
- Dinamo: Epassy – Ikoko (M. Duţu 80), K. Boateng, Stoinov, Opruţ - Gnahore, Mărginean (Armstrong 60), C. Cîrjan – Alberto Soro (Cr. Mihai 80), Karamoko (V. Ţicu 90+3), A. Musi (Al. Pop 80). Antrenor: Zeljko Kopic
- Cartonaşe galbene: Vînă 45+2 / Opruţ 35, A. Musi 38, Karamoko 45+2, Stoinov 69, Armstrong 79
- Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei
- Arbitri VAR: Sebastian Colţescu - Cristina Trandafir