Ionuț Larie (39 de ani), căpitanul și veteranului Farului Constanța, s-a arătat foarte afectat de înfrângerea suferită de echipa sa, pe teren propriu, 2-3 cu Dinamo.

Dezamăgirea lui Ionuț Larie după Farul - Dinamo 2-3

La flash-interviuri, Larie a concluzionat că „marinarii” au arătat că nu merită să se califice în play-off, obiectiv pentru care oricum nu mai au șanse, în opinia sa.

„Am demonstrat că nu merităm să intrăm în play-off. Eu zic că e finalul luptei pentru play-off. Important este să facem cât mai multe puncte, să nu avem emoții în play-out. Este tristețe în vestiar, dezamăgire. Nici nu am văzut că au plecat suporterii”, a declarat Ionuț Larie, la finalul partidei.

Desfășurarea de forțe din Farul - Dinamo 2-3

Dinamo a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, Farul, în etapa a 25-a din Superligă.

A fost un meci alert la Ovidiu, început cu ocazii de ambele părţi. Musi a şutat în minutul 5, dar Buzbuchi a respins, iar Grigoryan a lovit transversala cinci minute mai târziu.

Primul gol a picat în minutul 25, când Alibec a trimis foarte bine o pasă şi Radaslavescu a înscris. Egalarea s-a produs în minutul 45. După un corner al lui Soro, Boateng a marcat cu o lovitură de cap. Constănţenii au primit un penalty după verificarea VAR, pentru o lovitură aplicată peste faţă, de Stoinov lui Gustavo Marins, iar Larie a transformat fără emoţii în minutul 71.

Boateng a reuşit dubla în minutul 75, dar jucătorii lui Kopic au dat lovitura pe final, prin Alexandru Pop, care a înscris din unghi şi a închis tabela: Farul – Dinamo 2-3.

În clasament, Dinamo e pe locul al doilea, cu 48 de puncte, în spatele Rapidului, care are acelaşi număr de puncte. Farul rămâne cu 34 de puncte, pe locul 10.

Echipele din Farul - Dinamo 2-3