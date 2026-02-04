Dinamo a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, Farul, în etapa a 25-a din Superligă.

Opinia lui Zeljko Kopic despre Matteo Duțu

Matteo Duțu, fundașul central adus de Dinamo de la AC Milan, a debutat în minutul 80, când l-a înlocuit pe Jordan Ikoko. Zeljko Kopic a afirmat despre Duțu că are încredere în el și că s-a adaptat în angrenajul „câinilor roșii”.

„Știam înainte de meci că va fi greu. Alibec a făcut o treabă bună și a reușit să țină posesia pentru ei. Atunci când am ajuns în apărare, în situații 1 contra 1, am avut probleme. Am simțit că devenim mai buni de la minut la minut.

Am început în a doua repriză să dominăm meciul. S-a făcut 2-1 pentru ei cu acel penalty. Este foarte important să continuăm să luptăm, s-a văzut mentalitatea.

Mereu se vorbește de noii jucători. Sunt foarte mulțumit de grupul pe care îl am aici. Legat de Duțu am încredere totală, s-a adaptat. Am un sentiment bun în ceea ce îl privește.

Cristi Mihai muncește din greu, la fel și Alex Pop. Toate schimbările și-au făcut datoria. Valentin Țicu este foarte profesionist. Victoria de astăzi este a grupului, a conexiunii dintre ei.

De obicei, controlăm meciurile, jucăm împotriva unor echipe care se apără. Uneori la final ai nevoie de jucători care să facă diferența în astfel de situații, cum a făcut și Pop”, a declarat Zeljko Kopic, la flash-interviuri.

Desfășurarea de forțe din Farul - Dinamo 2-3

A fost un meci alert la Ovidiu, început cu ocazii de ambele părţi. Musi a şutat în minutul 5, dar Buzbuchi a respins, iar Grigoryan a lovit transversala cinci minute mai târziu.

Primul gol a picat în minutul 25, când Alibec a trimis foarte bine o pasă şi Radaslavescu a înscris. Egalarea s-a produs în minutul 45. După un corner al lui Soro, Boateng a marcat cu o lovitură de cap. Constănţenii au primit un penalty după verificarea VAR, pentru o lovitură aplicată peste faţă, de Stoinov lui Gustavo Marins, iar Larie a transformat fără emoţii în minutul 71.

Boateng a reuşit dubla în minutul 75, dar jucătorii lui Kopic au dat lovitura pe final, prin Alexandru Pop, care a înscris din unghi şi a închis tabela: Farul – Dinamo 2-3.

În clasament, Dinamo e pe locul al doilea, cu 48 de puncte, în spatele Rapidului, care are acelaşi număr de puncte. Farul rămâne cu 34 de puncte, pe locul 10.

Echipele din Farul - Dinamo 2-3