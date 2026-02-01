Farul a avut o eficiență remarcabilă în prima repriză, iar în minutul 30 conducea după golurile lui Ișfan, Vînă și Maftei. Universitatea Craiova a avut o mulțime de ocazii rarisime pe parcursul jocului, însă a înscris o singură dată, prin Etim, în minutul 75.



Tudor Băluță, după Farul - Craiova 4-1: "Rezultat dureros / Tremur de frig"

Eșecul Craiovei a căpătat proporții după ce portarul Isenko a fost eliminat în minutul 84. Pentru că nu mai aveau schimbări, oltenii l-au trimis în poartă pe Tudor Băluță, care a încasat un gol dintr-o lovitură liberă executată de Denis Alibec.



La finalul partidei, Tudor Băluță și-a exprimat dezamăgirea și a susținut că scorul este nedrept, având în vedere numeroasele ocazii ale Craiovei.



Mijlocașul a părut foarte afectat de temperatura joasă de la Ovidiu, mai ales în momentul în care a intrat în poartă.



"Meciul a fost, din păcate, unul rău pentru noi. Cred că am controlat meciul, mai mult sau mai puțin. Am avut ocazii mai multe în prima repriză, însă ne-am făcut meciul greu singuri. Am luat golurile pe niște greșeli ale noastre. Nu ne rămâne decât să încercăm să eliminăm aceste momente, să fim mai atenți pe viitor.



Poate că scorul e prea dur. Mi s-a părut că am avut destul de multe ocazii. Puteam să dăm câteva goluri în prima repriză fără probleme. Nu cred că Farul a făcut ceva ce noi nu ne așteptam. E păcat, e un rezultat dureros, nu sunt prea multe de spus.



Voiam să câștigăm meciul indiferent de rezultatele contracandidatelor. Chiar și dacă ar fi câștigat celelalte echipe, noi ne doream să câștigăm. Din păcate, am pierdut în seara asta, iar de mâine trebuie să dăm drumul la treabă.



Pe final am stat în poartă, era mai greu pentru că nu mă mișcam. În teren era mai bine, alergam, mă mișcam, dar în poartă nu mai puteam. Tremur de frig", a spus Tudor Băluță.

Clasamentul din Superliga. Craiova a ratat șansa desprinderii

