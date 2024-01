Pentru Farul cursa de intrare în play-off reprezintă principalul obiectiv în 2024. Gică Hagi are planuri mari pentru noul an după ce sezonul trecut a luat titlul în Superliga, iar la nivel de club a atins mai multe performanțe.

Fotbalist cu o experiență vastă, Ionuț Larie a fost om determinant pentru echipa de pe Litoral sezonul trecut. În juniorat visa să ia titlul cu Farul și și-a realizat visul.

Ionuț Larie și-a pus o dorință! Farul declanșează ofensiva

Într-un interviu pentru site-ul oficial al echipei lui Gică Hagi, stoperul în vârstă de 37 de ani a vorbit și despre anul 2023, dar și despre lista de dorințe din 2024. Farul e pe locul 6 în clasamentul Superligii.

"Suntem bucuroși, a fost cel mai bun an din carieră, am devenit campioni și am adus multe bucurii pentru fanii constănțeni. Experiență europeană benefică pentru club, nu eram obișnuiți an de an să fie așa, au fost meciuri foarte grele, din păcate nu ne-am calificat în grupe, dar ne-am prezentat onorabil pentru că am avut doar două înfrângeri și șase victorii.

Lupta pentru play-off e mai echilibrată și mai grea ca niciodată. Sper să fim în play-off, cred că e un obiectiv realizabil. Vacanța trece imediat, o petrec acasă cu familia. Avem și program de vacanță, nu vom sta să ne odihnim prea mult. Dar asta e meseria, atât timp cât suntem sănătoși, o facem din plăcere.

Îmi propun să fiu sănătos, în ultima perioadă am avut parte de câteva accidentări. Sperăm să ne îndeplinim obiectivel. Anul ăsta am demonstrat că putem realiza orice și sper să continuăm cu multe succese.

Le urez fanilor La Mulți Ani și să fie alături de noi și la bine, și la greu", a declarat Ionuț Larie, într-un interviu pentru site-ul oficial al clubului Farul Constanța.

Farul e pe locul 6 în clasamentul Superligii - VEZI clasamentul mai jos.

"La final de an 2023 putem afirma, cu siguranță, că este cel mai bun din istoria clubului pentru că atât performanțele de pe teren cât și realizările cu și pentru comunitate au fost la înălțimea unui club puternic așa cum ne dorim să fie Farul mereu.

Titlul câștigat la finalul lunii Mai, după un campionat dominat autoritar, a adus Constanței, prin Farul, trofeul de campioană a României pe care îl aștepta de peste un secol. A fost momentul în care peste 10.000 de constănțeni de toate vârstele, copii, părinți și bunici au venit să sărbătorească, în Piața Ovidiu, cel mai râvnit trofeu din competițiile interne. Un trofeu câștigat de o manieră incredibilă, de asemenea unică în istoria fotbalului românesc, cu cel mai tânăr lot din Europa pe care l-a avut o campioană.

2023 a fost anul în care Farul a adus alături de toți constănțenii o legendă a sportului mondial, Rivaldo, devenit acționar al clubului. Acest lucru a făcut ca Farul și orașul deopotrivă să fie prezentat în cele mai mari publicații din întreaga lume!", au scris pe Facebook cei de la Farul Constanța.