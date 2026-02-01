Farul Constanța - Universitatea Craiova, duel contând pentru etapa a 24-a din Superliga României, este programat să se desfășoare astăzi, de la ora 17:15.

LIVE TEXT | Farul Constanța - Universitatea Craiova, de la 17:15 pe Sport.ro

Cele mai importante faze ale jocului (golurile, ratările sau momentele controversate) vor fi redate în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.

Pentru Farul Constanța o victorie este esențială în lupta pentru play-off. „Marinarii” se află pe locul 10, cu 31 de puncte, la șapte „lungimi” distanță de FC Botoșani (poziția a șasea).

De cealaltă parte, liderul Universitatea Craiova are șansa de a se desprinde în fruntea clasamentului. Oltenii au strâns până acum 46 de puncte, iar principalele urmăritoare, Dinamo și Rapid, au fiecare câte 45 de puncte.

Craiova, teoretic favorită

În mod normal, Universitatea Craiova pornește cu prima șansă. Oltenii s-au impus în turul sezonului regular cu scorul de 2-0.

Casele de pariuri dau cote între 1.95 și 2.02 pentru o victorie a „leilor” din Bănie. O remiză este evaluată între 3.33 și 3.50, iar un triumf al „marinarilor” între 3.90 și 4.20.

