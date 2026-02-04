Nikita Stoinov (20 de ani) a comis o greșeală uriașă în partida Farul - Dinamo. Fundașul central israelian a provocat penalty-ul din care „marinarii” a făcut 2-1.
Stoinov a comis o greșeală mare în Farul - Dinamo
În minutul 69, Stoinov l-a lovit cu brațul în față pe Gustavo Marins. „Centralul” Horațiu Feșnic nu a văzut inițial faultul, însă și-a corectat eroarea după ce a consultat arbitrajul video.
Ionuț Larie a transformat, în minutul 71, lovitura de pedeapsă cu o execuție sigură. Farul a făcut 2-1, însă s-a văzut egalată rapid de către Boateng (75'), la o fază în care Nikita Stoinov a șutat către poartă înaintea reușitei.
Celelalte goluri au fost semnate tot de Boateng (45'), Pop (90') și de Radaslavescu (25'). Farul Constanța - Dinamo București e LIVE TEXT acum pe Sport.ro.
Echipele de start din Farul Constanța - Dinamo București
- Farul (4-3-3): Buzbuchi – D. Maftei, Larie, Marins, L. Pellegrini – Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, Alibec
- Rezerve: Munteanu, Gheorghe, Țîru, A. Duțu, G. Iancu, Goncear, Tănasă. Doicaru, Cojocaru, Markovic, Vojtus
- Antrenor: Ianis Zicu
- Dinamo (4-3-3): Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan, - Soro, Karamoko, Musi
- Rezerve: Roșca, Licaciu, Mazilu, C. Mihai, Caragea, Târba, Toader, Sivis, M.Duțu, Țicu, Pop, Armstrong
- Antrenor: Zeljko Kopic