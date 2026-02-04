Mesajul postat de Inter după ce băieții lui Chivu s-au calificat în semifinalele Cupei Italiei

Nikita Stoinov (20 de ani) a comis o greșeală uriașă în partida Farul - Dinamo. Fundașul central israelian a provocat penalty-ul din care „marinarii” a făcut 2-1.

Stoinov a comis o greșeală mare în Farul - Dinamo

În minutul 69, Stoinov l-a lovit cu brațul în față pe Gustavo Marins. „Centralul” Horațiu Feșnic nu a văzut inițial faultul, însă și-a corectat eroarea după ce a consultat arbitrajul video.

Ionuț Larie a transformat, în minutul 71, lovitura de pedeapsă cu o execuție sigură. Farul a făcut 2-1, însă s-a văzut egalată rapid de către Boateng (75'), la o fază în care Nikita Stoinov a șutat către poartă înaintea reușitei.

Celelalte goluri au fost semnate tot de Boateng (45'), Pop (90') și de Radaslavescu (25'). Farul Constanța - Dinamo București e LIVE TEXT acum pe Sport.ro.

Echipele de start din Farul Constanța - Dinamo București