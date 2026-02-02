Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 24 din sezonul regulat al Superligii României, la Ovidiu. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Ianis Zicu s-a impus cu 4-1 și a obținut toate cele trei puncte.



Alexandru Ișfan (minutul 6), Ionuț Vînă (minutul 25), David Maftei (minutul 31) și Denis Alibec (minutul 87) au înscris pentru ”marinari”, în timp ce Monday Etim (minutul 75) a făcut-o pentru olteni.



Fanii Universității Craiova au găsit problema după 1-4 cu Farul: ”Fotbalul te pedepsește când faci asta”



După meci, suporterii Universității Craiova au sugerat că elevii lui Filipe Coelho se considerau deja câștigători înaintea meciului și nu și-au putut păstra focusul la Ovidiu.



”Frustrant. Foarte frustrant.



Să ai atâtea ocazii și adversarul să aibă patru șuturi pe poartă, toate patru goluri. Astăzi, pur și simplu, nu a fost ziua noastră.

Putem să ne plângem că a bătut vântul, că a fost X sau Y, dar adevărul e că, cel mai probabil, ne-am crezut câștigători dinainte. Iar fotbalul pedepsește mereu genul ăsta de mentalitate.



Asta este. Ne ridicăm, ne ștergem de praf, poate pupăm și niște icoane înainte de următoarele meciuri ca să nu mai avem ghinionul să fim bătuți de jucători care par zugravi de ocazie și revenim mai puternici.



Hai, Craiova!”, a scris ”Uniți pentru Știința” pe Facebook.



Trupa din Bănie rămâne însă pe primul loc în clasament cu 46 de puncte. După 24 de etape, Universitatea Craiova a bifat 13 victorii și șapte rezultate de egalitate, la care s-au adăugat și patru înfrângeri.

