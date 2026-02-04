LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, Farul Constanța și Dinamo se întâlnesc în etapa cu numărul 25 din Superliga României.

30 noiembrie 2025, Farul - FCSB 1-2: a fost singura înfrângere suferită de constănțeni în ultimele nouă meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest patru victorii și patru remize.

Bucureștenii au pierdut doar un meci din precedentele 11 disputate în SuperLigă (20 decembrie, UTA - Dinamo 2-0), interval în care au mai înregistrat șase succese și patru rezultate de egalitate.

Dinamo înscrie mult în ultimul sfert de oră, Farul este numărul 1 în România la driblinguri reușite



23 dintre cele 36 de goluri marcate de dinamoviști au fost înscrise în repriza secundă, dintre care 11 după minutul 75.

225 de driblinguri au reușit dobrogenii în cele 24 de etape din stagiunea în curs, locul 1 la acest capitol (Dinamo - 177).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 32 de ori, de 15 ori au câștigat dobrogenii, de opt ori s-au impus bucureștenii, iar alte nouă partide s-au terminat la egalitate.

Ultimul succes reușit de constănțeni pe teren propriu s-a consemnat pe 20 august 2021, Farul - Dinamo 3-0.

Ianis Zicu a debutat în prima ligă la Dinamo și a fost campion cu ”câinii” în 2002 și 2004



Cea mai recentă confruntare directă din SuperLigă a avut loc pe 22 septembrie 2025, Dinamo - Farul 1-1, goluri marcate de Georgi Milanov, respectiv Diogo Ramalho.

Va fi o partidă specială pentru antrenorul Ianis Zicu, care a debutat pe prima scenă ca jucător chiar în tricoul dinamoviștilor (14 aprilie 2001, Dinamo - Gaz Metan Mediaș 4-2) și a evoluat la clubul bucureștean pe durata a opt sezoane, cucerind două titluri (2001-2002, 2003-2004). Info: LPF

