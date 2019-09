Rapid a fost la un pas sa-l aduca pe stelistul Szukala! Pancu era incantat sa-l aiba in echipa. De ce a picat totul

Rapid a negociat pentru aducerea lui Szukala (35 de ani). Sefii giulesteni au avut ultimul cuvant si au decis sa nu-l aduca, in ciuda acceptului dat de Pancu.

Liber de contract, Szukala le-a fost propus rapidistilor la inceputul campionatului. Pancu l-a cerut in lot, insa sefii sai au avut ultimul cuvant. Conducerea Rapidului a considerat ca Szukala nu e in forma si l-a respins, scrie Gazeta Sporturilor. Polonezul a transmis ca e gata sa faca orice proba fizica pentru a demonstra ca poate fi o solutie inca din primul moment, dar a fost refuzat.

Szukala a fost ultima oara in lotul lui Ankaragucu, in liga a doua din Turcia. Ultimul sau joc oficial a avut loc cu mai bine de un an in urma, pe 19 august 2018.

In Romania, Szukala a mai jucat pentru Bistrita, U Cluj, Petrolul si Steaua.