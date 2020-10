Universitatea Craiova - Academica Clinceni, LIVE TEXT de la ora 21:00 | Echipa lui Cristiano Bergodi poate ajunge la 8 meciuri fara infrangere! ECHIPELE PROBABILE

Urmarim si comentam impreuna toate meciurile din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Dupa ce a pierdut dramatic sezonul trecut titlul in Liga 1, Craiova este principala candidata la castigarea trofeului in acest an. Oltenii sunt pe prima pozitie in Liga 1 cu 21 de puncte dupa 7 meciuri consecutive castigate. Clubul patronat de Mihai Rotaru are 6 puncte avans fata de principalele urmaritoare CFR si FCSB.

Echipa lui Ilie Poenaru nu a inceput campionatul bine. Clinceni a obtinut 7 puncte din primele 7 meciuri. Academica se afla pe locul 13 in campionat, iar singura victorie din acest sezon a obtinut-o in fata lui Gaz Metan Medias pe teren propriu, scor 2-0.

Echipe probabile:

Universitatea Craiova: Pigliacelli - A. Olteanu, Balasa, Acka, 11. Bancu - Nistor, Bic, Cicaldau - Barbut, A. Ivan, Baiaram

Academica Clinceni: Valceanu - Pashov, Jutrici, Patriche, M. Dobrescu - Cebotaru, Cascini - P. Petrescu, Chunchukov, A. Cordea - Andronic