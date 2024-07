MM Stoica și Szukala, jigniți de un mare club al Europei: "S-au comportat foarte urât cu noi. În schimb, la Manchester City..."

Mihai Stoica (59 de ani) și-a adus aminte de un episod neplăcut care i s-a petrecut în urmă cu 11 ani, înaintea dublei dintre Ajax Amsterdam și FCSB, când actualul oficial al campioanei și Lukasz Szukala au mers în Olanda pentru a-i urmări la lucru pe "lăncieri".

MM Stoica și Szukala, jigniți de un mare club al Europei

Rămas și acum cu un gust amar, MM a făcut o paralelă cu marile cluburi din Anglia și a dezvăluit că a avut parte de un tratament cu totul și cu totul diferit din partea lui Chelsea, Liverpool sau Manchester City.

Cariera de conducător a lui Mihai Stoica l-a dus pe cele mai importante arene ale fotbalului european și experiențele au fost în general unele cât se poate de plăcute. Nu a fost cazul celei de la Amsterdam, în februarie 2013, când MM și fundașul polonez Lukasz Szukala, accidentat înaintea partidei, au mers la unul dintre meciurile jucate de Ajax. Și au fost nevoiți să-l urmărească din mijlocul fanilor, pentru că olandezii nu au dorit să le ofere oaspeților locurile cuvenite:

"Ajax s-a comportat foarte, foarte urât cu noi, dar până la urmă a fost bine. În primul rând am fost să-i vedem. De regulă cele mai bune locuri le dai celor care vin să te observe. Locuri centrale, normal. Eu am fost cu Szukala, care era accidentat, am văzut meciul lor din afara liniei porții. Spre peluză. În tribună, dar în afara liniei porții. Am zis că nu e normal, pentru că nu era stadionul plin!", a rememorat conducătorul campioanei, la Prima Sport.

Problemele au continuat și în "buza" partidei tur, când olandezii au refuzat să pună la dispoziția românilor un teren de antrenament, iar Stoica a fost nevoit să apeleze la ajutorul lui Mihai Neșu:

"A doua. Noi ne-am dus mai devreme în Olanda și, cu două zile înainte de meci, aveam nevoie de un teren să ne antrenăm. Le-am solicitat un teren de antrenament. Aveau 52 de terenuri, dar ne-au zis că nu au. Fără să ne întrebe la ce oră! Am fost, am vorbit cu Mihăiță Neșu și până la urmă ne-am antrenat la Utrecht, pe terenul mare. Dar cum să spui că nu ai!?", a completat MM Stoica.

"La Liverpool am stat lângă un lord, la City lângă Sam Allardyce"

În schimb, excursiile pe marile stadioane din Anglia au avut un alt impact asupra președintelui Consiliului de Administrațe de la FCSB. A fost tratat așa cum se cuvine la Londra, Liverpool și Manchester, având privilegiul de a urmări partidele de lângă nume marcante, nu din mijlocul fanilor obișnuiți:

"Prin comparație, la City, Chelsea și Liverpool, când am fost în calitate oficială, am stat în boxa directorilor. La Liverpool am stat lângă un lord, nu-i mai rețin numele, dar era un lord. La City am fost cu Reghe să văd City cu Sunderland înainte de meciul cu noi și mă împingea unul cu genunchii, era mare. Când m-am uitat, era Big Sam Allardyce, selecționerul Angliei. Lângă el stătea Gareth Southgate, care era selecționer la Under 21. I-am zis <<vere, mai ții minte când te-a accidentat?>>. El se accidentase cu Middlesbrough și a intrat Maccarone și ne-am curățat", a mai dezvăluit oficialul roș-albaștrilor.