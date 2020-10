Fotbalul e MINUNAT! Acum exact 3 luni era REZERVA in Clinceni-Voluntari, AZI e titular in fata lui Messi si a Barcelonei pe Camp Nou

Cariera lui Aissa Laidouni a luat-o razna in decurs de numai cateva luni!

Acum 105 zile, francezul era rezerva in Clinceni-Volunteri, din playout-ul Ligii 1. Laudouni intra in minutul 56 al meciului, la scorul de 1-0, pentru a-l ajuta pe Teja sa castige consistenta la mijlocul terenului. Pentru Voluntari, derby-ul din Ilfov nu s-a terminat bine. Clinceni a batut cu 2-1.

Ceea ce a urmat pentru Laidouni e insa de-a dreptul fabulos. Fotbalistul de 23 de ani a prins un transfer in Ungaria, la Ferencvaros, care a platit pentru 600 000 de euro. Laidouni n-a fost titular in toate meciurile din preliminariile europene, dar l-a convins treptat pe antrenorul Rebrov ca se poate baza pe el si la confruntarile de pe continent.

In campionat, mijlocasul a jucat toate partidele, castigandu-si acum un statut greu de imaginat in urma cu cateva luni de zile. Laidouni s-a aflat in echipa de start a lui Ferencvaros pentru socul cu Barcelona de pe Camp Nou, din prima etapa a grupelor Ligii. De la duelurile cu Vojtus, Cebotaru si Patriche, Laidouni a ajuns la o confruntare intr-un meci oficial cu Messi, Coutinho, Pique sau Frekie De Jong dupa doar un 'trimestru'.

Aissa Laidouni a fost la un pas sa ajunga la FCSB in urma cu un an, cand Becali dadea ca sigur transferul sau. Gigi a inchis buzunarul in fata impresarilor jucatorului si l-a ratat, desi se intelesese cu Voluntariul asupra conditiilor mutarii.

Inainte sa vina in Romania, in 2018, Laidouni a fost in lotul lui Chambly, echipa din liga a 3-a franceza! Fotbalistul are o aparitie in Ligue 1 in sezonul 2015-2016, in tricoul lui Angers.