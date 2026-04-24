Aflat în Oman, la Saham, aproape de Strâmtoarea Ormuz, motivul conflictelor mondiale din ultima vreme, Ilie Stan urmărește cu atenție campionatul României, unde a antrenat-o în sezonul trecut pe Gloria Buzău.

L-am rugat pe fostul jucător și antrenor al Stelei să comenteze plecarea intempestivă de la FCSB, după numai 5 meciuri, a lui Mirel Rădoi. „Bine că i-a venit oferta asta acum. Oricum se certau la un moment dat... Dacă tot timpul te bagi, de-aia au și ajuns în play-out. Nu ai cum să ai continuitate în ce faci dacă nu folosești o echipă de bază. Îi schimbi tot timpul pe jucători. Păi antrenorul lucrează la antrenamente ceva cu ei, se gândește la o anumită tactică și vine Gigi după aia că vrea să bage pe cine vrea el...”, e opinia lui „Iliesta”.

„Era clar că Rădoi nu va rezista până la final”

Tehnicianul consideră că Rădoi l-a folosit intenționat pe Chiricheș, ca să poată pleca: „Mă așteptam să se termine repede. Gigi avea nevoie să joace barajul de Conference League, care e, în mare parte, rezolvat. După conflictul pe care l-au avut cu privire la Chiricheș, era clar că Rădoi nu va rezista până la sfârșit. Cred că Rădoi l-a băgat intenționat pe Chiricheș. A avut oferta asta din Turcia și a zis: Mai bine plec acum. Sunt și condiții foarte bune acolo, la Gazintep. Au făcut multe investiții, campionatul e puternic. Nu cred că a contat neapărat salariul”.

Rezultatele lui Rădoi în cele cinci meciuri ca antrenor al FCSB

0-0 cu Metaloglobus (acasă)

1-0 cu UTA (acasă)

2-3 cu FC Botoșani (deplasare)

4-0 cu Oțelul (acasă)

3-2 cu Farul (deplasare)

Când a fost antrenorul Stelei, în sezonul 2011-2012, Ilie Stan a preluat echipa pe locul 11 în Liga 1 și a dus-o pe podium: „În momentul în care am ajuns în față, a zis că se bagă el. Până atunci, nu am avut nicio contră cu Gigi. Era liniștit, fiindcă am urcat de pe 11 pe 3. Și când s-a băgat, eu am plecat”.

În ceea ce privește lupta la titlu, Stan o consideră în continuare favorită pe Universitatea Craiova, chiar dacă „U” Cluj are acum același număr de puncte cu formația olteană (39). „Nu am nimic cu U Cluj, dar Craiova are mai multă experiență, a jucat și în cupele europene, are și lot foarte bun. La un moment dat, credeam că se vor bate la titlu și Dinamo, și Rapid, dar nu prea mi au șanse, au pierdut prea multe meciuri”, consideră actualul antrenor al celor de la Saham, din Oman.