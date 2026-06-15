După un sezon în care s-a salvat dramatic de la retrogradare, în urma loviturilor de departajare contra Chindiei Târgoviște, Farul Constanța l-a convins pe Denis Alibec să își prelungească înțelegerea cu un sezon.

Denis Alibec și Ionuț Larie își prelungesc contractele cu Farul Constanța

De asemenea, și căpitanul Ionuț Larie (39 de ani) a decis să își prelungească înțelegerea cu încă un an, chiar dacă avea și varianta de a se retrage și a ocupa imediat un rol în conducerea clubului.

Anunțurile referitoare la Alibc și Larie au fost făcute de președintele Gică Popescu, luni, în conferința de presă în care Ioan Ovidiu Sabău a fost prezentat în funcția de antrenor.

"Ieri dimineață am căzut de acord cu Denis. Cu Larie stabilisem cu câteva zile înainte. Urmează să semneze contractul. Probabil că l-au și semnat astăzi.

Da, Larie va continua să joace. Noi i-am propus ambele variante, inclusiv să continue să joace dacă dorește. Am fost foarte ferm cu el și i-am spus că îi va fi foarte greu. El ar trebui să își facă o analiză personală pentru că anul trecut n-a mai avut sezonul pe care l-a avut înainte. El, fiind o instituție la Farul, i-am oferit varianta să vină lângă noi, în management, sau să rămână să joace. A zis că dorește să joace. Ne-a promis că dacă nu va face față fizic sau nu va juca deloc până la finalul turului, atunci va veni lângă noi.

La Denis a fost puțin mai complicat. A știut să negocieze. Suntem cu toții bucuroși, inclusiv Neluțu s-a bucurat mult când i-am spus că am ajuns la un acord cu Denis. Eu mi-aș dori ca Denis să prelungească în fiecare an, dar să aibă acel randament care să ne facă să dorim să rămână la noi mult timp de acum încolo", a spus Gică Popescu.

Alibec, care va împlini 36 de ani în ianuarie, a crescut la juniorii Farului. A revenit la formația dobrogeană în luna ianuarie a acestui an și a contribuit cu 7 goluri.

Larie, veteranul Farului, va împlini 40 de ani în ianuarie. Căpitanul a fost om de bază și în sezonul trecut, cu 37 de meciuri și 5 goluri marcate.