Mirel Rădoi, lăsat cu ochii în soare la Gaziantep! Decizia surprinzătoare a finanțatorului

Mirel Rădoi, lăsat cu ochii în soare la Gaziantep! Decizia surprinzătoare a finanțatorului Fotbal extern
SPORT.RO
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Antrenorul român va continua la formația din SuperLig, însă afaceristul Erim Arıkan a decis să nu mai investească la echipă.

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FCSBGaziantepMirel Radoi
Din articol

Decizia de a pleca de la FCSB pentru a semna cu Gaziantep în luna aprilie ar putea să îi trezească regrete lui Mirel Rădoi. Deși a înregistrat patru eșecuri în cele patru partide disputate pe finalul sezonului recent încheiat, tehnicianul a primit credit din partea conducerii pentru stagiunea următoare.

Zvonurile privind o eventuală demitere au fost infirmate, iar jurnaliștii apropiați de echipă au clarificat situația băncii tehnice.

„Rădoi este antrenorul lui Gaziantep în momentul de față. Echipa se reunește pe 7 iulie. Există un congres pe 26 iunie, iar președintele își va continua funcția. Nu se pune problema unei despărțiri de Rădoi în acest moment. Va veni în Turcia săptămâna viitoare pentru o scurtă întâlnire și apoi se va întoarce în țara sa pentru vacanță. Nu este nicio problemă”, a spus jurnalistul Ali Budak, potrivit Digisport.

Astfel, Mirel Rădoi va fi prezent la reunirea lotului și va pregăti debutul noului campionat, programat pe 14 august.

Dezamăgire financiară la nivel administrativ

Chiar dacă scaunul antrenorului român este asigurat, clubul a primit o veste proastă din partea investitorilor. Memik Yilmaz va rămâne în funcția de președinte, decizie care l-a determinat pe omul de afaceri Erim Arıkan să se retragă complet din proiect și să taie finanțarea.

Presa turcă a dezvăluit motivele care au dus la această ruptură.

„Erim Arıkan a clarificat motivul deciziei sale, afirmând că structura de management planificată, viziunea și principiile de lucru pentru noul mandat nu se aliniază cu propriul său stil de conducere și principii. Prin urmare, a decis să nu ocupe o poziție în noua conducere, subliniind că plecarea sa nu se datorează unor motive personale, ci mai degrabă unor diferențe de viziune și abordare”, au scris turcii.

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