Mirel Rădoi, lăsat cu ochii în soare la Gaziantep! Decizia surprinzătoare a finanțatorului

Decizia de a pleca de la FCSB pentru a semna cu Gaziantep în luna aprilie ar putea să îi trezească regrete lui Mirel Rădoi. Deși a înregistrat patru eșecuri în cele patru partide disputate pe finalul sezonului recent încheiat, tehnicianul a primit credit din partea conducerii pentru stagiunea următoare.

Zvonurile privind o eventuală demitere au fost infirmate, iar jurnaliștii apropiați de echipă au clarificat situația băncii tehnice.

„Rădoi este antrenorul lui Gaziantep în momentul de față. Echipa se reunește pe 7 iulie. Există un congres pe 26 iunie, iar președintele își va continua funcția. Nu se pune problema unei despărțiri de Rădoi în acest moment. Va veni în Turcia săptămâna viitoare pentru o scurtă întâlnire și apoi se va întoarce în țara sa pentru vacanță. Nu este nicio problemă”, a spus jurnalistul Ali Budak, potrivit Digisport.

Astfel, Mirel Rădoi va fi prezent la reunirea lotului și va pregăti debutul noului campionat, programat pe 14 august.