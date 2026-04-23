Astfel, roș-albaștrii au termen 30 de zile să găsească un nou antrenor principal, însă Gigi Becali nu se grăbește. Conducerea campioanei en-titre este decisă să numească la cârma echipei un antrenor străin.

Modificări în primul 11 al lui FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi

Elias Charalambous, prima variantă la care s-au gândit roș-albaștrii, a refuzat propunerea.

În următoarea perioadă, Lucian Filip va fi antrenor interimar, iar, la conferința de presă, acesta a dezvăluit deja că va ține cont de dorințele lui Gigi Becali în alcătuirea echipei de start.

”Știm cu toții implicarea patronului în alcătuirea primului 11. În mare, echipa este conturată. Jucătorii se știu. Poate există un semn de întrebare la unul sau doi jucători”, a spus Lucian Filip la conferința de presă.

Încă din mandatul lui Rădoi, patronul roș-albaștrilor a transmis în mai multe rânduri că nu îl mai vrea pe teren pe Vlad Chiricheș, care s-a și accidentat la meciul cu Farul Constanța și nu va mai juca în acest sezon.

De altfel, Becali a declarat că Ștefan Târnovanu va trece din nou pe banca de rezerve, iar Matei Popa îi va lua locul în poartă.

Cum ar putea arăta FCSB în meciul cu Petrolul

Popa - Crețu, Dawa, Popescu, Radunovic (Joao Paulo) - Tănase, Lixandru, Olaru - Miculescu, Stoian (Thiam), Cisotti