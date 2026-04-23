FCSB este în căutarea unui nou antrenor principal după ce Mirel Rădoi a decis să părăsească echipa pentru a semna încă din acest sezon cu Gaziantep. 

La cârma echipei a rămas deocamdată interimarul Lucian Filip, însă roș-albaștrii vor fi nevoiți să numească în curând un nou principal, întrucât Filip nu are licență. 

Miodrag Belodedici îl sfătuiește pe Gigi Becali să numească un antrenor român la FCSB

Prima variantă încercată de roș-albaștri a fost revenirea lui Elias Charalambous, însă antrenorul din Cipru a refuzat oferta primită din partea celor de la FCSB. 

Miodrag Belodedici a vorbit despre problemele apărute în ultimele zile la FCSB după plecarea de la echipă a lui Mirel Rădoi. Fostul mare fotbalist crede că fotbalul românesc se confruntă cu anumite probleme la nivel de jucători, dar și când vine vorba despre antrenori. ”Belo” crede că anumite lucruri petrecute în ultima vreme l-au făcut pe Rădoi să se decidă să plece de la echipă și să semneze cu Gaziantep. 

Totuși, Miodrag Belodedici speră că echipa patronată de Gigi Becali speră că va trece de baraj și se va califica în preliminariile Conference League, dar și în faza principală a competiției.

Nu știu ce probleme a avut el (n.r. Mirel Rădoi)... Sunt probleme și în fotbalul nostru, sunt probleme cu antrenorii, cu jucătorii. Eu mi-aș dori ca FCSB să se califice în Conference, să avem echipe în Conference League, să ajungem în semifinale, în finală și să mai aducem aminte de echipele din România, au cam dispărut încet-încet”, a spus Belodedici pentru PRO TV și Sport.ro. 

Deocamdată de echipa roș-albastră se ocupă Lucian Filip, însă conducerea lui FCSB are la dispoziție 30 de zile pentru a numi un nou antrenor principal. Oficialii roș-albaștrilor vor să numească pe banca tehnică un antrenor străin. Chiar dacă Belo crede că un antrenor străin ar aduce un suflu nou la echipă, legendarul fotbalist crede că FCSB ar trebui să se concentreze pe numirea unui tehnician român, care știe cel mai bine cum funcționează lucrurile în fotbalul din România.

Nu știu ce să vă spun, avem și noi școală de antrenori, avem fotbaliști care au făcut școala de antrenori. Putem să îi luăm pe ei! E bine să vină și străinii, că vin cu o altă mentalitate, cu un alt stil de antrenament, o altă gândire, dar eu cred că ar trebui să ne concentrăm aici în țară, pe antrenorii din țară. Ei știu cum trăim, ce ne trebuie, cum trebuie”, a mai spus Miodrag Belodedici.

Gigi Becali promite că nu se va mai implica la echipă

Gigi Becali susține că orice antrenor ar ajunge acum pe banca celor de la FCSB se va bucura de aceleași avantaje pe care le-a avut și Mirel Rădoi. Patronul roș-albaștrilor promite că nu se va implica la echipă, decât în cazul în care un jucător pe care nu și-l mai dorește va fi folosit, așa cum a fost cazul lui Vlad Chiricheș.

Oricine ar veni de acum încolo el face tot! Cobor în iarbă, mai miros puțin iarba, dar… Am stat liniștit și sunt liniștit, dar dacă văd că un jucător nu mai poate să joace îi zic lui MM: «Dacă face figuri, scoate-l de pe listă! Să nu mai poată să-l bage». Sunt mulți antrenor care corespund cerințelor mele”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Publicitate
