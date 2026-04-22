Aflat în Oman, unde pregătește Saham de la finalul lunii februarie, Ilie Stan (58 de ani) a acceptat un dialog cu Sport.ro. În cadrul discuției, „Iliesta“ a povestit cum îi merge într-o zonă „fierbinte“ a lumii, dar a comentat și ultimele evenimente de la FCSB, club la care a activat, ca antrenor, între 2011 și 2012.

La FCSB, Faci Ce Spune Becali. Rezultatul? În premieră, campioana României a ajuns… în play-out. Iar antrenorii, cei respectabili, nici nu vor să audă de conviețuirea cu un om scăpat de sub control, cum e finanțatorul clubului.

Sport.ro: Cum vă merge acolo, la Saham?

Ilie Stan: Bine, bine. Eu am venit aici, că nu mai puteam să stau acasă, n-aveam stare, nu puteam să stau fără să antrenez. Am acceptat să vin aici, ca să am continuitate. Ce-i drept, inițial, nu trebuia să vin în Oman. Am avut o ofertă mult mai bună…

De unde?

De la Al-Zawraa din Irak. M-am înțeles cu președintele clubului și trebuia să pornesc la drum. Dar apoi totul a căzut.

Cum așa?

Totul s-a întâmplat acum 6-7 luni. Am vorbit seara, prin video conferință, cu președintele clubului, am stabilit toate detaliile contractuale. Tot, tot, tot! A doua zi, ar fi trebuit să iau biletele de avion și să plec. Dar impresia mea e că, pe ultima sută de metri, au intervenit niște impresari de prin spatele meu… Cert e că totul a căzut.

Deci, și un pic de ghinion…

Da. Și am stat și m-am gândit ce să fac… În România, n-aveam unde să merg. Și atunci, am acceptat să vin aici, în Oman, pentru că cei de aici insistau să preiau echipa de mai mult timp.

E liniște acolo, de când cu războiul?

Da. Niciun fel de problemă! Sincer, când mă uit pe rețelele de socializare, mă încarc negativ. Pentru că sunt multe neadevăruri, exagerări. Aici, nu e niciun fel de pericol.

La Saham, echipa unde sunteți, cum e situația?

E OK. Eu am venit singur aici, fără staff. Am făcut totul de unul singur până acum. Mi-au propus cei de la club un antrenor secund, iranian de origine, vorbitor de limba arabă. Cu el lucrez aici.

Ce aveți de gând să faceți după terminarea sezonului, în Oman?

Vin acasă. Ei mă vor, în continuare, dar eu nu vreau să stau. Pentru că n-am condițiile de lucru la nivelul meu. Vreau să merg în altă parte. Eu vreau să am propriul meu staff, să iau echipa de la început. Dar venirea aici a fost o experiență bună pentru mine. Am avut liniște, am făcut antrenamente bune, am marea lângă mine aici, unde merg și fac mișcare. Ca să rezum: am îmbinat utilul cu plăcutul, venind aici.

Urmăriți ce se întâmplă în țară? Ați văzut că a plecat Rădoi de la FCSB…

Am văzut…

Vă surprinde?

Păi, probabil, a văzut ce e pe acolo. La Steaua (n.r. – FCSB) e debandadă mare de tot! Debandadă mare, mare! Și asta e creată de Meme (n.r. – Mihai Stoica), în primul rând, și susținută de Gigi. Dacă ai avut o înțelegere cu Rădoi (n.r. – că va avea liniște până la finalul sezonului) și nu respecți înțelegerea…

Cum s-a văzut în cazul lui Chiricheș…

Exact! Și eu, dacă eram în locul lui Rădoi, aș fi făcut exact ca el. Adică, jucam cu Chiricheș. Ca antrenor, eu sunt în funcție, ca să câștig meciurile, folosind cei mai buni jucători disponibili. Cine merită, trebuie să joace. Că e tânăr, că e bătrân, asta nu contează. Repet: eu, ca antrenor, sunt pus acolo, ca să câștig jocul. Așa se face performanță. Nu cum se întâmplă, la FCSB, unde Meme spune ceva, Gigi spune altceva. Am o înțelegere cu patronul, care apoi începe să dea în mine… Mai ales că la ei e vorba și de rudenie, că sunt naș - fin.

Deci, nu sunteți surprins că a plecat Rădoi?

Deloc. Pentru că, dacă rămânea în continuare, era deranj mare! Se certau rău de tot! Și ajungeau la alte discuții. Așa că, îl înțeleg perfect pe Rădoi. Cum a avut oportunitatea, a plecat, ca să fie evitată o situație urâtă.