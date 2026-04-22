INTERVIU Ilie Stan dă de pământ cu amatorismul de la FCSB: „Debandadă! Știți de ce a plecat Rădoi?“

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul antrenor al roș-albaștrilor a înțeles, în totalitate, decizia lui Mirel Rădoi (45 de ani), de a demisiona după doar cinci meciuri.

La FCSB, Faci Ce Spune Becali. Rezultatul? În premieră, campioana României a ajuns… în play-out. Iar antrenorii, cei respectabili, nici nu vor să audă de conviețuirea cu un om scăpat de sub control, cum e finanțatorul clubului.

Aflat în Oman, unde pregătește Saham de la finalul lunii februarie, Ilie Stan (58 de ani) a acceptat un dialog cu Sport.ro. În cadrul discuției, „Iliesta“ a povestit cum îi merge într-o zonă „fierbinte“ a lumii, dar a comentat și ultimele evenimente de la FCSB, club la care a activat, ca antrenor, între 2011 și 2012.

Sport.ro: Cum vă merge acolo, la Saham?

Ilie Stan: Bine, bine. Eu am venit aici, că nu mai puteam să stau acasă, n-aveam stare, nu puteam să stau fără să antrenez. Am acceptat să vin aici, ca să am continuitate. Ce-i drept, inițial, nu trebuia să vin în Oman. Am avut o ofertă mult mai bună…

De unde?

De la Al-Zawraa din Irak. M-am înțeles cu președintele clubului și trebuia să pornesc la drum. Dar apoi totul a căzut.

Cum așa?

Totul s-a întâmplat acum 6-7 luni. Am vorbit seara, prin video conferință, cu președintele clubului, am stabilit toate detaliile contractuale. Tot, tot, tot! A doua zi, ar fi trebuit să iau biletele de avion și să plec. Dar impresia mea e că, pe ultima sută de metri, au intervenit niște impresari de prin spatele meu… Cert e că totul a căzut.

Deci, și un pic de ghinion…

Da. Și am stat și m-am gândit ce să fac… În România, n-aveam unde să merg. Și atunci, am acceptat să vin aici, în Oman, pentru că cei de aici insistau să preiau echipa de mai mult timp. 

E liniște acolo, de când cu războiul?

Da. Niciun fel de problemă! Sincer, când mă uit pe rețelele de socializare, mă încarc negativ. Pentru că sunt multe neadevăruri, exagerări. Aici, nu e niciun fel de pericol. 

La Saham, echipa unde sunteți, cum e situația?

E OK. Eu am venit singur aici, fără staff. Am făcut totul de unul singur până acum. Mi-au propus cei de la club un antrenor secund, iranian de origine, vorbitor de limba arabă. Cu el lucrez aici. 

Ce aveți de gând să faceți după terminarea sezonului, în Oman?

Vin acasă. Ei mă vor, în continuare, dar eu nu vreau să stau. Pentru că n-am condițiile de lucru la nivelul meu. Vreau să merg în altă parte. Eu vreau să am propriul meu staff, să iau echipa de la început. Dar venirea aici a fost o experiență bună pentru mine. Am avut liniște, am făcut antrenamente bune, am marea lângă mine aici, unde merg și fac mișcare. Ca să rezum: am îmbinat utilul cu plăcutul, venind aici.

Urmăriți ce se întâmplă în țară? Ați văzut că a plecat Rădoi de la FCSB…

Am văzut…

Vă surprinde?

Păi, probabil, a văzut ce e pe acolo. La Steaua (n.r. – FCSB) e debandadă mare de tot! Debandadă mare, mare! Și asta e creată de Meme (n.r. – Mihai Stoica), în primul rând, și susținută de Gigi. Dacă ai avut o înțelegere cu Rădoi (n.r. – că va avea liniște până la finalul sezonului) și nu respecți înțelegerea… 

Cum s-a văzut în cazul lui Chiricheș…

Exact! Și eu, dacă eram în locul lui Rădoi, aș fi făcut exact ca el. Adică, jucam cu Chiricheș. Ca antrenor, eu sunt în funcție, ca să câștig meciurile, folosind cei mai buni jucători disponibili. Cine merită, trebuie să joace. Că e tânăr, că e bătrân, asta nu contează. Repet: eu, ca antrenor, sunt pus acolo, ca să câștig jocul. Așa se face performanță. Nu cum se întâmplă, la FCSB, unde Meme spune ceva, Gigi spune altceva. Am o înțelegere cu patronul, care apoi începe să dea în mine… Mai ales că la ei e vorba și de rudenie, că sunt naș - fin. 

Deci, nu sunteți surprins că a plecat Rădoi?

Deloc. Pentru că, dacă rămânea în continuare, era deranj mare! Se certau rău de tot! Și ajungeau la alte discuții. Așa că, îl înțeleg perfect pe Rădoi. Cum a avut oportunitatea, a plecat, ca să fie evitată o situație urâtă.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu
ARTICOLE PE SUBIECT
De asta a plecat Rădoi de la FCSB: ce a „reușit“ Becali, șocant!
De asta a plecat Rădoi de la FCSB: ce a „reușit“ Becali, șocant!
Cum a fost primit Mirel Rădoi în Turcia și ce urmează pentru fostul antrenor de la FCSB
Cum a fost primit Mirel Rădoi în Turcia și ce urmează pentru fostul antrenor de la FCSB
Ilie Dumitrescu știe cine trebuie să preia FCSB după plecarea lui Rădoi. Mihai Stoica a luat deja legătura cu antrenorul
Ilie Dumitrescu știe cine trebuie să preia FCSB după plecarea lui Rădoi. Mihai Stoica a luat deja legătura cu antrenorul
ULTIMELE STIRI
E alături de Pep Guardiola mereu: cine e fata de lângă tehnicianul lui Manchester City
E alături de Pep Guardiola mereu: cine e fata de lângă tehnicianul lui Manchester City
Investitorul Jude Bellingham! În ce afacere își pune la bătaie starul lui Real Madrid banii: ”Simt că am o datorie aici”
Investitorul Jude Bellingham! În ce afacere își pune la bătaie starul lui Real Madrid banii: ”Simt că am o datorie aici”
CFR Cluj câștigă titlul de campioană în eSuperliga României
CFR Cluj câștigă titlul de campioană în eSuperliga României
Louis Munteanu, uluit de ce a găsit în State: ”Nici în Italia nu am văzut așa ceva”
Louis Munteanu, uluit de ce a găsit în State: ”Nici în Italia nu am văzut așa ceva”
Pep Guardiola și-a găsit înlocuitorul la Manchester City
Pep Guardiola și-a găsit înlocuitorul la Manchester City
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei



Recomandarile redactiei
Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como
Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como
Investitorul Jude Bellingham! În ce afacere își pune la bătaie starul lui Real Madrid banii: ”Simt că am o datorie aici”
Investitorul Jude Bellingham! În ce afacere își pune la bătaie starul lui Real Madrid banii: ”Simt că am o datorie aici”
Louis Munteanu, uluit de ce a găsit în State: ”Nici în Italia nu am văzut așa ceva”
Louis Munteanu, uluit de ce a găsit în State: ”Nici în Italia nu am văzut așa ceva”
Gabi Balint îl urechează pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB: ”Nu mai sunt la modă astea!”
Gabi Balint îl urechează pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB: ”Nu mai sunt la modă astea!”
Pep Guardiola și-a găsit înlocuitorul la Manchester City
Pep Guardiola și-a găsit înlocuitorul la Manchester City
Alte subiecte de interes
Ilie Stan revine! Fostul antrenor al FCSB-ului a fost prezentat la noua sa echipă
Ilie Stan revine! Fostul antrenor al FCSB-ului a fost prezentat la noua sa echipă
"De ce nu?" Ilie Stan a dat verdictul în disputa FCSB - CSA Steaua
"De ce nu?" Ilie Stan a dat verdictul în disputa FCSB - CSA Steaua
Ilie Stan a dat lovitura! Concluzia arabilor: „A reușit!“
Ilie Stan a dat lovitura! Concluzia arabilor: „A reușit!“
„Gigi Becali al arabilor“ lângă Ilie Stan: imagini senzaționale din Oman
„Gigi Becali al arabilor“ lângă Ilie Stan: imagini senzaționale din Oman
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
CITESTE SI
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

stirileprotv Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

