Lucian Filip, antrenorul interimar al lui FCSB, a fost întrebat despre propunerea sosită din partea liderului Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, în legătură cu viitorul antrenor al roș-albaștrilor.

De râsul-plânsului! Jucător dat „dispărut” la o echipă din Superliga: „E plecat de o săptămână”

Mustață a înaintat numele lui Nicolae Dică, însă Mihai Stoica a transmis deja că nu își mai dorește un antrenor român pe banca tehnică, lucru confirmat și de patronul Gigi Becali.

Întrebat despre o eventuală numire a lui Nicolae Dică, Filip a avut cuvinte de laudă la adresa antrenorului, însă a subliniat care este dorința clubului. Interimarul a vorbit și despre felul în care va alcătui echipa de start la meciul cu Petrolul, în ”colaborare” cu Gigi Becali.

Despre următorul nume care se va afla pe banca echipei, Lucian Filip a mărturisit că nu are nicio informație pe această temă.

”Nu vreau să îmi dau cu părerea despre Dică, e un antrenor cu care eu am lucrat bine, am jucat cu el, dar clubul vrea un antrenor străin. Suntem pregătiți atât timp cât ne permite regulamentul. Sunt decis să rămân pe zona tehnică. Acum sunt cursant la licența A.

Știm cu toții implicarea patronului în primul 11. În mare, primul 11 e conturat. Se știu jucătorii, 9-10 sunt siguri. Poate e un semn de întrebare la unul sau doi jucători.

Nu avem niciun nume, nu știm cine ar putea veni”, a spus Lucian Filip la conferința de presă.

Primul antrenament al lui FCSB de după plecarea lui Mirel Rădoi, în imagini