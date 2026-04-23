Șeful lui Mirel Rădoi a spus de ce l-a ”furat” pe antrenor de la FCSB: ”Asta ne-a atras!”

Ofertat de Gaziantep, fosta echipă antrenată de Marius Șumudică, Rădoi nu a putut refuza propunerea de a face pasul în fotbalul din Turcia și și-a dat acordul să plece mai devreme de la FCSB, chiar și cu riscul de a-l supăra pe Gigi Becali.

Rădoi a fost prezentat la Gaziantep miercuri dimineață în cadrul unei conferințe de presă la care a luat parte și președintele clubului, Memik Yilmaz.

După ce a spus că îl urmărea pe tehnician de mai multe luni, noul șef al lui Mirel Rădoi a explicat ce l-a făcut să îl oferteze pe antrenor deși acesta se afla sub contract cu FCSB.

”Dacă astăzi, din academia noastră, ar intra pe teren câte un jucător din fiecare categorie, media noastră de spectatori ar crește de două ori față de 11.700. Efortul depus pe teren de jucătorii de 30–35 de ani este foarte diferit de cel al jucătorilor tineri. De aceea, acest aspect al antrenorului nostru ne-a atras. Vrem să ne punem proiectul în aplicare”, a spus Memik Yilmaz la conferința de presă.

Rădoi va debuta pe banca lui Gaziantep cu un meci în deplasare pe terenul lui Eyupspor, sâmbătă, de la ora 14:30.

La Gaziantep, Mirel Rădoi va avea sub comanda sa trei jucători români: fundașul Deian Sorescu, mijlocașul Alexandru Maxim și atacantul Denis Drăguș.