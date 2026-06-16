Fostul internațional este director general la divizionara secundă ASA Târgu Mureș, care s-a luptat în sezonul precedent din Liga 2 pentru accederea în play-off, fiind una dintre surprizele primei părți de sezon.

Pentru site-ul oficial al echipei din Târgu Mureș, Gabi Tamaș a oferit și o serie de declarații. Fostul fundaș vrea să le ofere jucătorilor și staff-ului tehnic cele mai bune condiții pentru performanță.

Nu este prima experiență a lui Tamaș la nivel administrativ. A mai activat ca director sportiv la Concordia Chiajna, dar și ca președinte la FC Voluntari.

Gabi Tamaș va fi director general la ASA Târgu Mureș

”Îmi face o enormă plăcere să revin în fotbal, îmi era dor. Am văzut ce se întâmplă aici, ce s-a întâmplat anul trecut și am fost plăcut surprins, iar pe această cale îi felicit pe cei care sunt aici la club.

După cum știți, eu am o fire învingătoare, pozitivă, nu mă implic într-un proiect undeva unde se pierde. Am venit aici să încerc, cu experiența mea fotbalistică, să ajut pe cât posibil acest club, să fie un club mult mai stabil și mult mai prosper.

Îmi propun să oferim staff-ului și jucătorilor printre cele mai bune condiții. Am văzut și o academie care prosperă, iar mie îmi place să ne axăm și pe copii. Nu are rost să vorbesc prea mult, mie îmi place mai mult să arăt”, a spus Tamaș, pentru site-ul oficial al noii sale echipe.

Gabi Tamaș, carieră cu Premier League, Ligue 1 și La Liga

Cu 67 de selecții la naționala României, pentru care a marcat trei goluri, Gabi Tamaș se poate lăuda cu o carieră impresionantă. A evoluat la echipe importante din străinătate, unde a făcut pasul prima oară în 2003, la Galatasaray.

A urmat Spartak Moscova, iar apoi Celta Vigo (La Liga) și Auxerre (Ligue 1). Cea mai importantă provocare a carierei a fost, fără îndoială, în Premier League, acolo unde a evoluat pentru West Bromwich Albion. În 2010 a fost transferat pe vremea când echipa evolua în Championship, iar apoi a urmat promovarea în Premier League, unde a strâns trei sezoane.

În Anglia a mai evoluat pentru Doncaster, Watford și Cardiff City, iar ultima sa experiență în străinătate a fost în Israel, la Hapoel Haifa.