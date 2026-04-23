Calculele pentru Europa, date peste cap după ce U Cluj și Universitatea Craiova s-au calificat în finala Cupei României

Echipa pregătită de Cristiano Bergodi s-a calificat în finala Cupei României după ce a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 1-1 (5-4 d.l.d.), în timp ce oltenii merg în ultimul act după victoria cu Dinamo, scor 1-1 (4-1 d.l.d.).

U Cluj și Universitatea Craiova se vor duela în finala Cupei României la data de 13 mai, pe stadionul celor de la Hermannstadt.

În fiecare sezon, România trimite patru echipe în Europa. Câștigătoarea titlului merge în preliminariile Champions League, câștigătoarea Cupei merge în preliminariile Europa League, iar locurile doi și trei din campionat merg în preliminariile Conference League.

Totuși, având în vedere că una dintre U Cluj și Universitatea Craiova vor cuceri Cupa României, calculele sunt date peste cap. Așadar, dacă U Cluj sau Universitatea Craiova vor face event-ul, titlu și Cupă, atunci locul doi din campionat va merge în preliminariile Europa League. Sunt șanse mari ca acea echipă să fie chiar pierzătoarea din finala Cupei României.

Acest lucru înseamnă că ocupanta locului trei din Superliga României va merge direct în preliminariile Conference League, iar echipa de pe locul patru va disputa barajul pentru un loc în preliminariile Conference League cu echipa venită din play-out, cel mai probabil FCSB.