Calculele pentru Europa, date peste cap după ce U Cluj și Universitatea Craiova s-au calificat în finala Cupei României

Calculele pentru Europa, date peste cap după ce U Cluj și Universitatea Craiova s-au calificat în finala Cupei României Superliga
Cupa României va fi disputată între U Cluj și Universitatea Craiova.

Cele două formații sunt și în luptă directă la titlu.

Cum s-au schimbat calculele pentru Europa după ce U Cluj și Universitatea Craiova s-au calificat în finala Cupei României

Echipa pregătită de Cristiano Bergodi s-a calificat în finala Cupei României după ce a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 1-1 (5-4 d.l.d.), în timp ce oltenii merg în ultimul act după victoria cu Dinamo, scor 1-1 (4-1 d.l.d.).

U Cluj și Universitatea Craiova se vor duela în finala Cupei României la data de 13 mai, pe stadionul celor de la Hermannstadt.

În fiecare sezon, România trimite patru echipe în Europa. Câștigătoarea titlului merge în preliminariile Champions League, câștigătoarea Cupei merge în preliminariile Europa League, iar locurile doi și trei din campionat merg în preliminariile Conference League.

Totuși, având în vedere că una dintre U Cluj și Universitatea Craiova vor cuceri Cupa României, calculele sunt date peste cap. Așadar, dacă U Cluj sau Universitatea Craiova vor face event-ul, titlu și Cupă, atunci locul doi din campionat va merge în preliminariile Europa League. Sunt șanse mari ca acea echipă să fie chiar pierzătoarea din finala Cupei României. 

Acest lucru înseamnă că ocupanta locului trei din Superliga României va merge direct în preliminariile Conference League, iar echipa de pe locul patru va disputa barajul pentru un loc în preliminariile Conference League cu echipa venită din play-out, cel mai probabil FCSB. 

Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate
Ce și-a reproșat Zeljko Kopic după ce Dinamo a ratat finala Cupei României: „Sunt nemulțumit”
”Fake news!” Kennedy Boateng nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a ratat calificarea în finala Cupei României
Așa a trimis-o pe Universitatea Craiova în finală! Secretul lui Laurențiu Popescu la loviturile de departajare: „Mi-a spus tot”
Filipe Coelho nu s-a ferit de cuvinte după calificarea în finala Cupei României: „Cu tot respectul pentru Dinamo!”
”Așa cred eu!” Un fotbalist de legendă i-a transmis lui Gigi Becali cine este antrenorul perfect pentru FCSB
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Noul antrenor de la FCSB a dezvăluit ce ar fi dus la decizia lui Mirel Rădoi de a pleca: ”Era o situație limită!”

Toni Conceicao, la FCSB? Portughezul a oferit prima reacție

Clubul din Superligă, lovit din plin: ”gaură” de 1.500.000€!

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, 1-4 d.l.d. | Sărbătoare în Bănie după o calificare dramatică în finala Cupei României

Șeful lui Mirel Rădoi a spus de ce l-a ”furat” pe antrenor de la FCSB: ”Asta ne-a atras!”



”Așa cred eu!” Un fotbalist de legendă i-a transmis lui Gigi Becali cine este antrenorul perfect pentru FCSB
”Fake news!” Kennedy Boateng nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a ratat calificarea în finala Cupei României
Surprize în echipa de start a lui FCSB la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi! Decizia lui Gigi Becali
Ce și-a reproșat Zeljko Kopic după ce Dinamo a ratat finala Cupei României: „Sunt nemulțumit”
Diletta Leotta susține fosta adversară a României la Mondial!
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
stirileprotv Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Femeile cu afaceri din România vor primi din nou până la 200.000 lei de la stat, după 2 ani de pauză

stirileprotv O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

