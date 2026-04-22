Ah, deci doar până se termină campionatul ești acolo? Da, dar ei tot vor să prelungim contractul. Eu nu vreau, ca să prind ceva mai bine acum.

E pe primul loc? Da, da, da. Și de mulți ani. După aia m-am întors în 2006 la ei, apoi am plecat la Al Etihad cu nea Puiu Iordănescu și m-am întors din nou la Al Seeb în 2022 și am câștigat Supercupa cu ei. M-am întors în momentele în care nu am avut echipă, pentru că vreau să am continuitate ca antrenor. Iar echipa asta la care sunt eu acum, Saham, m-a căutat de anul trecut, dar eu am încercat să găsesc ceva mai bine. Și, la un moment dat, când am văzut că nu găsesc, m-am hotărât să vin aici. Nu e niciun fel de problemă. Nu mai puteam sa stau acasă. Eu sunt obișnuit să fiu pe teren, știi cum suntem noi, cei din generația noastră...

De ce tocmai în Oman? Eu am mai fost aici în 2004, ca antrenor principal. Eram secund la echipa națională și am plecat cu nea Grigore Sichitiu la Al Shabab, în Emirate Arabe Unite. Apoi, nea Grigore s-a dus antrenor la Al Nasr, iar eu am început în 2004 ca antrenor principal la Al Seeb, care acum domină campionatul din Oman.

Unde? În țară?

Oriunde, oriunde. Îmi doresc foarte mult să am continuitate. Continuitatea înseamnă foarte mult, experiență...

Șase antrenori schimbați într-un an!

Și merge echipa?

Suntem cu câteva puncte deasupra locurilor retrogradante. Așa sunt echipele astea, când au nevoie de tine, te cheamă... Mai avem șase meciuri, suntem pe locul 10 din 14 echipe. E greu pentru că am venit târziu, n-am făcut eu lotul, știi cum e. Am preluat ce am găsit. Echipa asta a schimbat șase antrenori până acum și 16 jucători străini.

Cum 16 străini?

Ei au voie doar patru străini în lot, dar fiecare antrenor i-a adus pe ai lui.

Păi și tu, ai rămas cu ce era acolo, nu?

Cu ce era, păi nu am mai putut să zic altceva. Am venit și singur, nu am vrut să mai iau pe nimeni cu mine ca secund, pentru că nu știam foarte bine echipa și mă gândeam să nu vină pe aici și să nu își ia salariile...

Și nu te plictisești singur?

N-am de ce să mă plictisesc. Am marea aproape aici, la Golful Oman, dimineața stau la soare, înot, mai mă duc la sală. După aia vin la 11-12 acasă, mănânc, și apoi la ora 16 mă duc la antrenament. De la 17 am antrenament, dar mă duc o oră înainte să îmi așez toate alea acolo, să-mi fac tot programul.

Ilie Stan e și principal, și secund!

Secunzii sunt din Oman?

Da, sunt de aici, dar sunt amatori. Eu fac toată pregătirea, sunt și antrenor principal, și secund. Mi-au zis să aduc un preparator fizic din România, dar nu vine nimeni pentru 2.000-3.000 de dolari. Am un traducător din zona Arabă, născut în Iran, mă descurc bine cu el.

Și cu mâncarea?

Mâncare locală. Dimineața mănânc un meniu mai de regim așa, mai ușor, cu fructe multe, cu legume, cu iaurturi. La prânz, am aici un hipermarket, unde au mâncare proaspătă. Îmi iau și îmi fac eu aici, la hotel, unde stau.

Ilie Stan: „Când e să se întâmple, se întâmplă...”

Ești foarte aproape de Strâmtoarea Ormuz, practic zonă de război. Nu ți-e frică?

Nu. E liniște aici. Eu am venit cu trei săptămâni înainte să înceapă războiul. Am evitat apoi să intru pe rețelele de socializare ca să văd ce se întâmplă. Nu, am vrut să mă încarc negativ. Când e să se întâmple, se întâmplă.

Și familia ce zice?

Ce să zică... Trebuia să vină soția mea aici, dar eu mai am de stat cam o lună, ea are și niște evenimente de organizat, că au început nunțile acum, iar ea se ocupă de așa ceva. Și am zis că pentru o lună nu are rost să mai vină. Plus că au fost și întârzierile astea pe la avioane prin Dubai, prin Turcia. Și să vină singură, pe acolo, să stea prin aeroporturi...

N-ai auzit bombardamente, n-ai văzut drone? Ești foarte aproape, la vreo 150 de kilometri de Ormuz.

Sunt aproape, dar chiar nu sunt probleme. Am citit și eu și m-au spus și cei de la echipă că toate întâlnirile la nivel înalt, negocierile dintre Statele Unite și Iran au avut loc aici.

Vin ceva oameni la meciuri?

Nu prea vin, deși au niște condiții, au niște stadioane, Doamne! Știi cât de frumoase sunt? Au investit foarte mult. Ușor-ușor, încearcă și ei să treacă la profesionism, că nu sunt încă profesionișt. Ei sunt cum eram noi înainte de revoluție. Jucătorii erau angajați pe la Poliție, prin Armată... Și luau salarii de acolo. Vor să schimbe și au început cu infrastructura.