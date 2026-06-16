Universitatea Craiova își află astăzi adversara din primul tur preliminar UEFA Champions League. Tragerea la sorți e de la 17:00

Marți, de la ora 17:00, are loc tragerea la sorți pentru primul tur preliminar UEFA Champions League

Universitatea Craiova face parte din urna favoritelor din a doua grupă, alături de FC Drita (Kosovo), FK Borac Banja Luka (Bosnia), Vikingur Reykjavik (Islanda), Kairat Almaty (Kazahstan), Universitatea Craiova (România), KI Klakvsik (Insulele Feroe), FC Petrocub (Republica Moldova).

În acest sens, oltenii vor înfrunta una dintre următoarele grupări: Levski Sofia (Bulgaria), Kauno Zalgiris (Lituania), Sutjeska-Niksic (Muntenegru), ETO Gyor (Ungaria, KF Egnatia (Albania), ML Vitebsk (Belarus), FC Atert Bissen (Luxemburg).

În prima grupă făcută de UEFA, capii de serie sunt următorii: Shamrock Rovers (Irlanda), KuPS Kuopio (Finlanda), Lincoln Red Imps (Gibraltar), Riga FC (Letonia), FC Flora Tallin (Estonia), Larne FC (Irlanda de Nord), The New Saints (Țara Galilor).

Iar non-capii de serie din prima grupă sunt: Inter Club d'Escaldes (Andorra), FC Ararat-Armenia (Armenia), Sabah FC (Azerbaidjan), FC Iberia Tbilisi (Georgia), Floriana FC (Malta), SS Tre Fiori (San Marino), FC Vardar Skopje (Macedonia de Nord).

Din turul 2 preliminar, Universitatea Craiova își pierde statutul de cap de serie. Tragerile la sorți pentru următoarea fază a preliminariilor UEFA Champions League va avea loc miercuri, pe 17 iunie.