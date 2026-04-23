Deși a promis că va fi alături de roș-albaștri până la finalul sezonului, Rădoi a decis să plece mai devreme de la echipa finanțată de Gigi Becali și să își încerce norocul în Turcia.

Mihai Stoica crede că Mirel Rădoi știa de mult timp despre interesul lui Gaziantep

Plecarea sa i-a luat prin surprindere pe roș-albaștri, care sunt nevoiți acum să își caute un nou antrenor principal. Elias Charalambous, prima variantă la care s-au gândit oficialii lui FCSB, a refuzat deja oferta.

În cadrul emisiunii Fotbal Show de la Prima Sport, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut un dialog cu moderatorul Dan Udrea pe tema plecării lui Mirel Rădoi de la gruparea roș-albastră.

Oficialul campioanei en-titre a adus aminte de o declarație făcută de Rădoi în momentul în care s-a vorbit despre un posibil transfer al lui Denis Drăguș la FCSB. Antrenorul a fost întrebat dacă și-ar dori să lucreze cu atacantul și a răspuns afirmativ, însă nu a menționat echipa la care ar urma să lucreze cu Drăguș.

Mihai Stoica a dat de înțeles că în opinia sa, negocierile dintre Mirel Rădoi și Gaziantep erau deja în desfășurare, însă antrenorul nu a spus nimic despre acest lucru.

”Am văzut o declarație făcută cu nouă zile înainte de meciul cu Oțelul. Rădoi a fost întrebat dacă vrea să lucreze cu Denis Drăguș și a spus: 'Să vedem unde, la FCSB, la Gaziantep...'. (n.r. Poate a fost o glumă care s-a potrivit ulterior). Aaa, ok, ok, gata, am înțeles, nu știam. (n.r. Poate chiar s-a legat din întâmplare) Clar a fost glumă”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.