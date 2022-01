Ianis Stoica, 'omul-gol' de la FCSB! A dezvăluit ce i-a promis lui Mihai Stoica înainte de meciul cu Dinamo: „I-am dat un mesaj!” 

Scorul a fost deschis de Octavian Popescu, cu o super-execuție, de la marginea careului, încă din minutul 2 al partidei. Dinamo a rămas în 10 oameni după ce Răuță a încasat al doilea galben în minutul 35, iar avantajul adus de perla roș-albaștrilor a fost scorul cu care s-a intrat la pauză.

Revenit după problemele de sănătate avute, Ianis Stoica a intrat pe teren în minutul 65, în locul lui Octavian Popescu, iar 'febra golului' pare că i s-a transmis. Tânărul atacant a marcat în minutul 75, mărind avantajul echipei sale.

Reacția lui Ianis Stoica după ce a revenit cu gol



La finalul partidei, fiul lui Pompiliu Stoica a vorbit despre reușita sa, venită după un singur antrenament alături de echipă. Tânărul fotbalist a dezvăluit că i-a promis lui Mihai Stoica, managerul general al echipei, că nu îl va dezamăgi, asta după ce oficialul l-a lăudat, și i-a spus că va înscrie cu Dinamo.

De doar 13 minute pe teren a avut nevoie Ianis Stoica pentru a marca și a-și îndeplini astfel promisiunea.

„Am făcut un antrenament, doar ieri, în rest am mai făcut unul în sală și nu m-am antrenat. A fost o perioadă grea, mă bucur că am trecut peste și că am revenit cu gol.

I-am dat mesaj lui Mihai Stoica, i-am zis că nu o să îl dezamăgesc începând de azi. A spus că o să fiu golgheter în sezonul următor, vom vedea. Nu i-am spus și antrenorului că înscriu.

Noi trebuie să ne facem treaba cu orice echipă, nu contează că e Dinamo sau oricare altă echipă. Ei sunt într-un moment greu, sper să se salveze să mai avem derby-uri cu ei.

Nu știu dacă îl prind pe Tănase, important e să câștige echipa și să luăm campionatul”, a declarat Ianis Stoica la finalul meciului.