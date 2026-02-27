Jurgen Klopp este marele vis al lui Florentino Perez pentru următorul sezon. Până la finalul acestui an, Real Madrid îl va avea pe bancă pe Alvaro Arbeloa și se va lupta pentru câștigarea titlului, dar și a Ligii Campionilor.

Dorit de Real Madrid, s-a zvonit că antrenorul german ar fi luat o decizie radicală. Ar fi decis să demisioneze din postul pe care-l ocupă în cadrul RedBull, acela de consilier al echipelor patronate de gigantul austriac.

Jurgen Klopp rămâne la RedBull

Oliver Mintzlaff, CEO-ul companiei, a negat vehement zvonurile într-o intervenție pentru Sky Sports Germania, asigurând că Jurgen Klopp va rămâne în cadrul RedBull.

”E o prostie complet nefondată. Din contră: suntem extrem de mulțumiți de munca lui Jurgen Klopp. Este o comunicare constantă între el, antrenorii și directorii noștri sportivi și dezvoltă în mod sustenabil filosofia noastră de fotbal Red Bull.

Suntem convinși că este omul potrivit pentru această funcție. Acolo ne concentrăm toată energia și atenția”, a spus Mintzlaff.

Jurgen Klopp a plecat de la Liverpool în urmă cu un an și jumătate, după ce a invocat nevoia de ”o pauză”.

Jurgen Klopp, nouă ani la Liverpool cu un titlu și un trofeu UEFA Champions League

”Mandatul” lui Klopp la Liverpool a durat nouă ani, timp în care acesta a strâns 489 de meciuri, reușind să câștige toate trofeele puse în joc cu gruparea de pe Anfield.

Jurgen Klopp este unul dintre cei mai titrați antrenori ai generației sale. A pregătit echipe precum Mainz, Borussia Dortmund și Liverpool, având un palmares impresionant. În carieră, a câștigat 13 trofee, printre care UEFA Champions League (2019, cu Liverpool), titlul Premier League (2020, cu Liverpool) și două titluri de campion în Bundesliga (2011, 2012, cu Dortmund).