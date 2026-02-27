Roș-albaștrii sunt forțați să câștige ultimele două meciuri, cu UTA Arad și cu U Cluj, însă echipa patronată de Gigi Becali are nevoie ca adversarele directe la play-off să se încurce în ultimele runde din sezonul regulat.

Ioan Becali: ”E un meci greu la Arad pentru FCSB!”

FCSB ocupă locul șapte în clasamentul Superligii, cu 43 de puncte, la trei lungimi în urma lui FC Argeș și la patru în urma lui CFR Cluj.

Impresarul Ioan Becali a calculate șansele la play-off a celor de la FCSB și a mărturisit că se așteaptă ca roș-albaștrii să aibă parte de un meci extrem de dificil la Arad.

”Galați e o echipă surprinzătoare, dar eu cred că… la modul cum joacă U Cluj la ei acasă, e greu să-i bată. Un egal al Oțelului e un ajutor pentru FCSB. La egal, U Cluj face 49 de puncte, FCSB, dacă câștigă cu UTA și cu U Cluj, face 49 și are 6 din 6 cu U Cluj, că i-a bătut la Cluj. Vezi ce șansă are U Cluj. Deci U Cluj, cu victorie la Galați este matematic în play-off, dacă nu bate, inclusiv egal, stă la mâna rezultatelor FCSB-ului.

E un meci greu la Arad pentru FCSB, e sold out. În afară de asta, au un antrenor bun de SuperLiga, Adrian Mihalcea e un antrenor bun, un antrenor care știe ce vrea, știe ce jucători vrea.

Cel mai dificil meci îl are și FCSB-ul, dar și CFR-ul. FC Argeș are o șansă mare în ultima etapă, cu Slobozia. CFR-ul nu are șansă, că joacă cu Dinamo ultima etapă. Cel mai greu program îl are CFR-ul, pentru că CFR-ul vrea să meargă și în cupe”, a spus Ioan Becali la Fanatik.