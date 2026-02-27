Internaţionalul egiptean a câştigat Gheata de Aur de patru ori de la sosirea sa pe Anfield în 2017, ultima oară în campania câştigării ultimului titlu (2024/2025), dar acum a jucat nouă meciuri în Premier League fără să înscrie.

Aceasta este cea mai proastă serie a lui în prima ligă engleză, dar Slot a spus că, deşi criticile erau de aşteptat din cauza standardelor ridicate ale jucătorului de 33 de ani, nu au fost un motiv de îngrijorare, deoarece au fost o problemă care i-a afectat pe toţi atacanţii săi.

''Şi-a stabilit propriile standarde şi acestea sunt atât de înalte încât în momentul în care nu marchează timp de câteva meciuri, oamenii sunt imediat surprinşi - acesta este cel mai mare compliment pe care îl poate primi'', a spus Slot.

Slot are încredere în Salah

''Aceste date le poţi folosi în avantajul sau dezavantajul tău. Suntem obişnuiţi ca Mo să marcheze multe goluri şi, în acest moment, aceasta este poate cea mai mare diferenţă în performanţa şi timpul său de joc. Dar ştim, de asemenea, că s-a mai întâmplat asta înainte, nu ştiu dacă s-a întâmplat nouă meciuri la rând, dar mi-am pus aceste întrebări mai devreme dacă nu a marcat timp de trei sau cinci meciuri şi ştiu că, în final, mereu începe să marcheze din nou. Nu este singurul nostru atacant în acest moment care nu înscrie atât de mult pe cât suntem obişnuiţi. Atenţia este totală asupra lui, datorită a tot ceea ce a făcut pentru club, dar Hugo (Ekitike) şi Cody (Gapko) nu au marcat atât de multe goluri recent. Este o chestiune de echipă pe care trebuie să o îmbunătăţim'', a mai spus Slot.

Deşi poziţia lui Ekitike nu este ameninţată imediat - el a marcat şapte goluri în campionat de la ultimul gol al lui Salah în prima ligă pe 1 noiembrie şi este singurul atacant central în absenţa continuă a lui Alexander Isak din cauza unei fracturi la picior -, dar există o atenţie sporită asupra lui Gakpo.

El a marcat doar două goluri în campionat în timpul secetei lui Salah şi a avut o lună suplimentară din cauza implicării egipteanului în Cupa Africii pe Naţiuni, iar acest lucru a fost agravat de unele performanţe individuale slabe.

Locul său este ameninţat de adolescentul Rio Ngumhoa, al cărui impact ca rezervă în meciul cu Nottingham Forest (1-0) de duminică i-a determinat pe jucători precum fostul fundaş Jamie Carragher să insiste că trebuie acum să fie titular pentru prima dată în Premier League.

Sâmbătă, Liverpool, locul 6 în Premier League, primeşte vizita lui West Ham.